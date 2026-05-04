Anna Wintour defiende a Bezos en Met Gala ante ola de protestas

La diseñadora Anna Wintour salió este lunes en defensa de Jeff Bezos y Lauren Sánchez frente a las críticas y protestas surgidas en Nueva York por su protagonismo como presidentes honorarios y principales patrocinadores de la Met Gala 2026, uno de los eventos más influyentes del mundo de la moda y la cultura.

Durante la presentación de la nueva exposición del Museo Metropolitano de Arte y la inauguración de sus nuevas galerías, Wintour elogió públicamente el papel de la pareja, destacando tanto su respaldo financiero como su implicación directa en la organización del evento.

La histórica figura de Vogue subrayó que Lauren Sánchez participó activamente en reuniones estratégicas, aportando ideas y entusiasmo más allá de un papel simbólico.

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“Lejos de simplemente prestar su nombre, asistió a cada reunión importante llena de entusiasmo y buenas ideas”, afirmó Wintour, quien además aseguró que Bezos ha demostrado una verdadera intención de contribuir al fortalecimiento cultural mediante este tipo de iniciativas.

La Met Gala 2026 ya rompió récord de recaudación con 42 millones de dólares, superando ampliamente los 31 millones obtenidos en la edición anterior, consolidando así el poder económico y mediático del evento.

Protestas en Manhattan contra los multimillonarios

Pese al éxito financiero, la presencia de Bezos generó una fuerte reacción en sectores críticos de Nueva York.

En diversos puntos de Manhattan, incluyendo la fachada del edificio Chrysler, aparecieron proyecciones con mensajes como “Si puedes comprar la Met Gala puedes pagar más impuestos” y “Boicot a la Gala de los Bezos”, reflejando el rechazo de algunos grupos a la creciente influencia de multimillonarios en espacios culturales emblemáticos.

Las críticas se enfocan en el contraste entre el lujo extremo del evento y el debate público sobre desigualdad económica, impuestos y responsabilidad social corporativa.

Moda, arte y sostenibilidad como narrativa central

Durante la rueda de prensa, Lauren Sánchez defendió el patrocinio asegurando que el Met ha comprendido desde hace tiempo que la moda debe ser reconocida como una forma de arte.

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Además, vinculó la inversión del Bezos Earth Fund con el futuro sostenible de la industria, mencionando desarrollos como seda cultivada en laboratorio y nuevas formas de algodón reconstruido, en un intento por conectar lujo, innovación y responsabilidad ambiental.

La edición 2026 deja claro que la Met Gala sigue expandiendo su influencia cultural y económica, pero también se convierte en un escenario donde convergen moda, poder, filantropía y cuestionamientos públicos sobre concentración de riqueza.

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