Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_05_04_T135420_123_85ddb4efbf
Escena

Anna Wintour defiende a Bezos en Met Gala ante ola de protestas

La anfitriona del evento respalda a Jeff Bezos y Lauren Sánchez como figuras clave de la edición 2026, pese a críticas por su influencia y poder económico

  • 04
  • Mayo
    2026

La diseñadora Anna Wintour salió este lunes en defensa de Jeff Bezos y Lauren Sánchez frente a las críticas y protestas surgidas en Nueva York por su protagonismo como presidentes honorarios y principales patrocinadores de la Met Gala 2026, uno de los eventos más influyentes del mundo de la moda y la cultura.

Durante la presentación de la nueva exposición del Museo Metropolitano de Arte y la inauguración de sus nuevas galerías, Wintour elogió públicamente el papel de la pareja, destacando tanto su respaldo financiero como su implicación directa en la organización del evento.

La histórica figura de Vogue subrayó que Lauren Sánchez participó activamente en reuniones estratégicas, aportando ideas y entusiasmo más allá de un papel simbólico.

También te puede interesar: ¿Cuánto es la máxima cantidad que ha recaudado la Met Gala?

“Lejos de simplemente prestar su nombre, asistió a cada reunión importante llena de entusiasmo y buenas ideas”, afirmó Wintour, quien además aseguró que Bezos ha demostrado una verdadera intención de contribuir al fortalecimiento cultural mediante este tipo de iniciativas.

EH UNA FOTO - 2026-05-03T161659.191.jpg

La Met Gala 2026 ya rompió récord de recaudación con 42 millones de dólares, superando ampliamente los 31 millones obtenidos en la edición anterior, consolidando así el poder económico y mediático del evento.

Protestas en Manhattan contra los multimillonarios

Pese al éxito financiero, la presencia de Bezos generó una fuerte reacción en sectores críticos de Nueva York.

En diversos puntos de Manhattan, incluyendo la fachada del edificio Chrysler, aparecieron proyecciones con mensajes como “Si puedes comprar la Met Gala puedes pagar más impuestos” y “Boicot a la Gala de los Bezos”, reflejando el rechazo de algunos grupos a la creciente influencia de multimillonarios en espacios culturales emblemáticos.

jeff-bezos-met-gala-2024.jpg

Las críticas se enfocan en el contraste entre el lujo extremo del evento y el debate público sobre desigualdad económica, impuestos y responsabilidad social corporativa.

Moda, arte y sostenibilidad como narrativa central

Durante la rueda de prensa, Lauren Sánchez defendió el patrocinio asegurando que el Met ha comprendido desde hace tiempo que la moda debe ser reconocida como una forma de arte.

También te puede interesar: Met Gala 2026: quiénes son los invitados confirmados

Además, vinculó la inversión del Bezos Earth Fund con el futuro sostenible de la industria, mencionando desarrollos como seda cultivada en laboratorio y nuevas formas de algodón reconstruido, en un intento por conectar lujo, innovación y responsabilidad ambiental.

La edición 2026 deja claro que la Met Gala sigue expandiendo su influencia cultural y económica, pero también se convierte en un escenario donde convergen moda, poder, filantropía y cuestionamientos públicos sobre concentración de riqueza.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26123860761672_161949f506
Exalcalde de NY, Rudy Giuliani está hospitalizado en estado grave
EH_COLLAGE_14_e15550c696
Met Gala 2026: quiénes son los invitados confirmados
foo_fighters_2f630f68f4
Lleva Foo Fighters su show a un modesto local de Nueva York
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_inversion_electrica_b4b1ae192a
Aumenta un 35% la inversión eléctrica en el México
Whats_App_Image_2026_05_05_at_1_49_42_AM_d2b4430a42
Diputados piden licencia para buscar la reelección
el_horizonte_info7_mx_55_a8cb7a2ede
EUA se enfría con Europa: retiran 5,000 soldados de Alemania
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
pumas_america_queja_d3f5671af9
Pumas acusará ante Liga MX posible alineación indebida de América
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
publicidad
×