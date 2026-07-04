Durante la llamada, ambos mandatarios abordaron la guerra en Ucrania, la próxima cumbre de la OTAN y las relaciones bilaterales

Inicio / Internacional / Putin reitera a Trump que Rusia tomará Donbás durante llamada

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que el Ejército ruso continuará su ofensiva hasta tomar el control de todo el Donbás, pese a la resistencia de las fuerzas ucranianas.

La declaración se produjo durante una conversación telefónica entre ambos mandatarios con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, aunque gran parte del diálogo estuvo centrado en la guerra en Ucrania, informó el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov.

Putin asegura que Rusia seguirá avanzando

Al ofrecer un balance de la llamada, Ushakov afirmó que Putin dejó clara la postura de Moscú respecto al conflicto.

"Por más que el régimen de Kiev se aferre a los bastiones que le quedan, nuestro Ejército los tomará sin falta", señaló.

El asesor agregó que una etapa clave de la ofensiva fue la toma de Kostiantínivka, cuya captura fue anunciada por el Kremlin el pasado viernes y que considera un punto estratégico para las fuerzas ucranianas en la región de Donetsk.

Ucrania y la OTAN, temas centrales

Aunque la llamada fue solicitada por la Casa Blanca para intercambiar felicitaciones por el aniversario de la independencia estadounidense, ambos mandatarios abordaron la situación militar en Ucrania de cara a la cumbre de la OTAN que se celebrará el 7 y 8 de julio en Turquía.

Según la versión del Kremlin, Putin sostuvo que tanto Ucrania como la Unión Europea tienen una percepción equivocada de la situación en el campo de batalla.

"Nuestro presidente explicó cuál es la situación real en el campo de batalla, donde las Fuerzas Armadas rusas avanzan con seguridad, liberando una localidad tras otra", dijo.

Añadió que Moscú considera que Kiev y sus aliados europeos buscan prolongar e incluso intensificar el conflicto.

Durante la conversación, Putin reiteró que Rusia mantiene su disposición a una solución político-diplomática, aunque insistió en que cualquier negociación deberá contemplar las condiciones planteadas previamente por Moscú.

Cabe señalar que la llamada, la cuarta entre ambos presidentes en lo que va del año, tuvo una duración de una hora con 25 minutos.

Además del conflicto en Ucrania, Putin y Trump analizaron el estado de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.

De acuerdo con Ushakov, ambos coincidieron en mantener abiertos los canales de comunicación, incluidos los contactos político-militares y la cooperación en materia económica.

El asesor del Kremlin calificó la conversación como "extremadamente constructiva" y aseguró que permitió abordar de forma amplia los principales asuntos de la agenda internacional y bilateral.