Internacional

'Rusia y Ucrania están más cerca de un acuerdo de paz': Trump

Tras reunirse con Zelenskyy y tener una llamada con Putin, aseguró que las negociaciones avanzan, pero reconoció que persisten puntos críticos

  28
  Diciembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que Ucrania y Rusia están “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz, tras reunirse en Florida con el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

Sin embargo, el mandatario estadounidense también dijo que las negociaciones aún podrían fracasar y que la guerra podría prolongarse.

Antes del encuentro, Trump sostuvo una llamada de más de dos horas con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien dijo seguir viendo interesado en alcanzar la paz, pese a los recientes ataques rusos contra territorio ucraniano.

Tras la reunión, Trump describió a Zelenskyy como “valiente” y afirmó que ambos países aún enfrentan puntos delicados, como el futuro de los territorios ocupados por Rusia. 

Zelenskyy, por su parte, agradeció los esfuerzos de Trump y reiteró que “Ucrania está lista para la paz”, mientras ambos líderes se comunicaron con dirigentes europeos para informar sobre el estado de las conversaciones.

Desde Moscú, el asesor presidencial Yuri Ushakov señaló que la llamada entre Trump y Putin fue “amistosa y profesional” y adelantó que ambos volverán a hablar pronto. No obstante, subrayó que para un cese total de las hostilidades se requiere una “decisión política firme” de Kiev, especialmente en torno a la región del Donbás, uno de los principales focos del conflicto.

Mientras avanzan los contactos diplomáticos, los combates continúan

Pese a que se llevó a cabo la reunión, los ataques aún continúan, pues Rusia lanzó varios ataques con bombas guiadas y misiles que dejaron muertos y heridos en ciudades del este y en Kiev durante este fin de semana.

Aun así, Trump insistió en que Putin es “muy serio” sobre terminar la guerra y reconoció que ambas partes han intensificado sus ofensivas como parte de la presión en la mesa de negociación.

Las conversaciones recientes incluyen borradores de un plan de paz que estaría avanzado en un 90%, con posibles garantías de seguridad para Ucrania similares a las de la OTAN, a cambio de que Kiev renuncie a integrarse a la alianza.

Sin embargo, Rusia mantiene sus exigencias, en las que se incluye el conservar territorios ocupados y limitar al ejército ucraniano, las cuales Kiev ha rechazado, lo que mantiene incierto el desenlace de un proceso que Trump reconoció podría “salir mal”.


Comentarios

