Trump y Putin dialogan sobre Ucrania e Irán; ven posible tregua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este miércoles una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la que ambos líderes abordaron los principales focos de tensión internacional, en particular la guerra en Ucrania y el programa nuclear de Irán.

Desde el Despacho Oval, durante un encuentro con astronautas del programa Artemis II, Trump calificó el diálogo como “excelente” y aseguró que existe margen para avanzar hacia una solución en el conflicto ucraniano.

“Hablé sobre Ucrania y un poco sobre Irán… creo que vamos a encontrar una solución relativamente rápido”, afirmó.

Rusia se ofrece a intervenir en el tema nuclear iraní

De acuerdo con el mandatario estadounidense, Putin expresó su disposición a colaborar en las negociaciones relacionadas con el enriquecimiento de uranio en Irán, país con el que Moscú mantiene una alianza estratégica.

“Dijo que le gustaría involucrarse en el enriquecimiento, si puede ayudarnos a conseguirlo”, explicó Trump.

Sin embargo, el presidente estadounidense dejó claro que su principal prioridad es otra: “Preferiría mucho más que se involucrara en poner fin a la guerra en Ucrania. Para mí, eso sería más importante”.

Trump reiteró además la postura de su gobierno: “No vamos a permitir que Irán obtenga un arma nuclear”.

Tregua en Irán y tensión en el Golfo Pérsico

El diálogo se produce en un contexto complejo en Medio Oriente. Aunque Washington mantiene un alto el fuego indefinido con Irán para facilitar negociaciones, la situación sigue siendo frágil.

Estados Unidos conserva un bloqueo naval sobre las costas iraníes, mientras que Teherán ha interrumpido el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

A pesar de las tensiones, Trump aseguró que Putin también comparte la preocupación por el desarrollo nuclear iraní.

“Él tampoco desea ver que Irán posea un arma nuclear”, sostuvo.

Posible alto el fuego en Ucrania

En cuanto al conflicto en Ucrania, Trump reveló que propuso directamente a Putin la posibilidad de un alto el fuego, una iniciativa que, dijo, podría avanzar en el corto plazo.

“Creo que podría acceder a ello. Es posible que anuncie algo al respecto”, señaló.

Desde Moscú, la agencia estatal TASS informó que Putin planteó la posibilidad de declarar una tregua durante las celebraciones del Día de la Victoria, el próximo 9 de mayo, fecha emblemática para Rusia.

El asesor presidencial ruso para asuntos internacionales, Yury Ushakov, indicó que Trump respaldó la propuesta, al considerar que la conmemoración recuerda la victoria conjunta sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial.

“Trump apoyó activamente la iniciativa”, señaló Ushakov.

El eventual alto el fuego, aunque temporal, representaría uno de los primeros avances concretos en meses en un conflicto que ha resistido múltiples intentos de mediación internacional.

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