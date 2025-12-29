Trump y Putin sostienen otra llamada 'positiva' sobre Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este lunes una conversación telefónica “positiva” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, centrada en la situación en Ucrania, informó la Casa Blanca.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, señaló en la red social X que el mandatario estadounidense “concluyó una llamada positiva con el presidente Putin sobre Ucrania”, sin ofrecer mayores detalles sobre los acuerdos o puntos abordados.

El contacto se produjo un día después de que Trump se reuniera en Florida con el presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, y en un contexto de creciente tensión diplomática, luego de que Moscú acusara a Kiev de lanzar drones contra la residencia oficial de Putin.

Rusia advirtió que revisará su postura en las negociaciones para poner fin al conflicto, lo que añade incertidumbre a los esfuerzos diplomáticos en curso para una posible salida negociada a la guerra.

