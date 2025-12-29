Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_29_T124729_434_1575e56d00
Internacional

Trump y Putin sostienen otra llamada 'positiva' sobre Ucrania

La conversación ocurrió un día después del encuentro de Trump con Zelensky y en medio de nuevas tensiones por acusaciones de ataques con drones

  • 29
  • Diciembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este lunes una conversación telefónica “positiva” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, centrada en la situación en Ucrania, informó la Casa Blanca.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, señaló en la red social X que el mandatario estadounidense “concluyó una llamada positiva con el presidente Putin sobre Ucrania”, sin ofrecer mayores detalles sobre los acuerdos o puntos abordados.

El contacto se produjo un día después de que Trump se reuniera en Florida con el presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, y en un contexto de creciente tensión diplomática, luego de que Moscú acusara a Kiev de lanzar drones contra la residencia oficial de Putin.

Rusia advirtió que revisará su postura en las negociaciones para poner fin al conflicto, lo que añade incertidumbre a los esfuerzos diplomáticos en curso para una posible salida negociada a la guerra.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

el_gerente_llega_a_ecuador_prision_preventiva_828ac03814
'El Gerente' llegó a Ecuador y cumplirá prisión preventiva
10222847921584feb33309b141259e7062b3b124w_aefad92353
Personas quedan atrapadas en teleférico en los Alpes italianos
AP_25364545893566_2774c094a3
Israel suspenderá a decenas de ONG humanitarias en Gaza
publicidad

Últimas Noticias

cristiano_ronaldo_mil_goles_gol_957_208f272ece
Cristiano Ronaldo apunta a los 1000 goles antes de retirarse
EH_UNA_FOTO_2025_12_30_T141216_257_15c07ed528
Vision Board: la tendencia visual para cumplir metas en 2026
IMG_6055_2f9a6dcd35
Largas filas en módulos vehiculares en el último día del año
publicidad

Más Vistas

drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
a18e5290_a946_41ac_bf45_5c8366b6790c_555b252735
Accidente laboral deja dos muertos en Santa Catarina
Fallece_el_hombre_mas_obeso_del_mundo_a_los_41_anos_era_mexicano_0beb751d3b
Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano
publicidad
×