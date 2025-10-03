Rechaza Senado de EUA intentos para reabrir Gobierno federal

El Senado de Estados Unidos rechazó de nuevo dos propuestas presupuestarias, una de los republicanos y otra de los demócratas, para poner fin al cierre del Gobierno federal.

Ninguna de las dos propuestas consiguió el respaldo necesario de los 60 senadores para salir adelante.

La presentada por los republicanos fue de 54 votos en contra y 44 a favor. Mientras que la de los demócratas obtuvo 52 en contra y 46 favorables.

Esta falta de consenso entre los senadores alarga el cierre del Gobierno mientras que agencias federales permanecen cerradas y cientos de empleados no pueden trabajar.

Con la falta de acuerdo, las agencias federales comenzaron a quedarse sin fondos, lo que provocó la paralización de operaciones esenciales y no esenciales.

Para dar su apoyo al proyecto de los republicanos, los demócratas piden que se renueven los subsidios del programa sanitario Obamacare y revoquen los recortes en materia de salud.

En tanto, los republicanos les acusan de querer cerrar el Gobierno de manera intencional, además de brindar atención médica a inmigrantes indocumentados.

