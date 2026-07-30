La Concacaf expresó su preocupación por la falta de transparencia, los plazos impuestos y la ausencia de revisión por los órganos de gobierno del organismo

Inicio / Deportes / Rechaza Concacaf plan de Infantino para vender parte del Mundial

La Concacaf se pronunció en contra de la propuesta de Gianni Infantino para incorporar inversionistas privados al negocio de la Copa del Mundo y pidió que el proyecto sea sometido a los procedimientos de gobernanza establecidos dentro de la FIFA.

Dicha postura fue definida durante una reunión urgente de las 41 asociaciones miembro de la confederación, convocada después de que la UEFA anunciara su rechazo al mismo plan y advirtiera sobre un posible boicot a las competiciones organizadas por la FIFA.

Te podría interesar: UEFA anuncia boicot a torneos de FIFA por plan financiero

Cuestionan la forma en que se presentó el proyecto

En un posicionamiento oficial, la Concacaf señaló que existe preocupación por la falta de transparencia en torno a la iniciativa impulsada por Infantino.

La organización criticó el corto plazo otorgado para analizar la propuesta y la ausencia de una revisión previa por parte de los órganos competentes de la FIFA antes de intentar llevarla adelante.

Además, consideró innecesario buscar financiamiento privado para programas actuales y futuros cuando la FIFA viene de organizar la Copa del Mundo más rentable de su historia.

Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu 🔗 — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026

La propuesta de Infantino

El proyecto presentado por el presidente de la FIFA contempla separar las operaciones comerciales del organismo en una estructura valorada en $20 mil millones de dólares.

Dentro del esquema, inversionistas privados adquirirían una participación del 20% en la nueva entidad encargada de gestionar torneos como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes.

De acuerdo con la información difundida, la operación estaría respaldada por Thrive Eternal, una firma de inversión con sede en Nueva York vinculada al empresario Joshua Kushner.

Por otra parte, la confederación informó que solicitará a sus representantes dentro del Consejo de la FIFA exigir que cualquier decisión relacionada con el proyecto siga los mecanismos institucionales correspondientes.

Asimismo, reiteró que el futuro del futbol internacional debe permanecer bajo el control de las federaciones y organismos que forman parte de la estructura del deporte.