Trump rechaza suspensión de detenciones vehiculares del ICE

Mencionó que deberán expulsar a los delincuentes admitidos en el país bajo el anterior gobierno demócrata, liderado por Joe Biden

Ante la suspensión del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de detener automovilistas durante sus operativos, el presidente Donald Trump rechazó la medida al mencionar que deberían continuar con estas acciones tras los recientes tiroteos registrados en Estados Unidos.

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que los agentes del ICE están “haciendo un GRAN trabajo, uno que tiene que hacerse”.

En su mensaje, mencionó que deberán expulsar a los delincuentes admitidos en el país bajo el anterior gobierno demócrata, liderado por Joe Biden.

"Debemos ser fuertes, duros e inteligentes y NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces del ICE para combatir el crimen: ¡LA DETENCIÓN DE TRÁFICO!”

Este cambio de política se produjo después de que un agente del ICE asesinara al conductor de un vehículo en Maine. Este hecho renovó las críticas a las tácticas usadas por la agencia, que fueron ampliamente condenadas el invierno pasado tras las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota.

En Florida el martes, un tercer hombre murió durante un encuentro con agentes de inmigración

Al menos 10 personas murieron durante operaciones de inmigración desde el inicio de la campaña de deportación masiva del gobierno de Trump.

Cuatro de esas muertes involucraron a personas en vehículos, incluida una la semana pasada en Houston, una tendencia tan preocupante que la senadora estadounidense Susan Collins instó al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, “a cesar todas las detenciones de vehículos no urgentes”.

Por su parte, el exdirector interino del ICE, John Sandweg, mencionó que recientemente se registraron aproximadamente 18 tiroteos durante las detenciones de tráfico.

ICE suspende detenciones a vehículos durante operativos

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este martes la suspensión de detenciones de vehículos efectuadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de que uno de sus elementos asesinara a un conductor en Maine.

A través de un comunicado, se detalló que todavía no hay ningún vídeo público que muestre el momento del tiroteo, en el hecho en que el agente afirmó que "temía por su vida" por lo que abrió fuego contra el ahora occiso.