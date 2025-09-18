Recupera Hong Kong 65 kg de oro robado y detiene a 13 personas

Este jueves la policía de Hong Kong arrestó a 13 personas vinculadas al robo de 65 kilos de oro, los cuales están valorados en $7,3 millones de dólares, los cuales ya fueron recuperados.

El robo del metal preciado ocurrió durante la madrugada de este miércoles en la empresa Gold Life Fook, y que, de acuerdo con la policía, el urto se realizó en apenas 15 minutos.

En el robo participaron al menos 17 personas, las cuales irrumpieron en el local y se dirigieron a la sala de almacenamiento, donde robaron lingotes, bloques y polvo de oro, además de una cantidad de efectivo.

Entre los detenidos se encuentran doce hombres de entre 29 y 60 años, acusados de robo agravado, y una mujer de 32 años, imputada por presunto encubrimiento de los sospechosos, así lo informó el rotativo South China Morning Post.

De acuerdo con una fuente cercana a la investigación, el presunto líder aún no ha sido detenido y se cree que mantenía una relación societaria previa con el operador del taller; además, esta misma fuente sugiere posibles vínculos con las tríadas hongkonesas o con organizaciones criminales transfronterizas.

Sin embargo, la prioridad de las autoridades de la excolonia británica es encontrar y detener a los prófugos y al autor intelectual de la operación, por lo que la policía de Hong Kong ya analiza grabaciones de videovigilancia y huellas dactilares en un radio de dos kilómetros alrededor del lugar.