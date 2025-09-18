Cerrar X
nota_finanzas_oro_c8044a3528
Internacional

Recupera Hong Kong 65 kg de oro robado y detiene a 13 personas

El robo que ocurrió este miércoles y duró apenas 15 minutos tuvo como resultado a 13 personas detenidas y 65 kilos de oro valuado en $7,3 millones de dólares

  • 18
  • Septiembre
    2025

Este jueves la policía de Hong Kong arrestó a 13 personas vinculadas al robo de 65 kilos de oro, los cuales están valorados en $7,3 millones de dólares, los cuales ya fueron recuperados.

El robo del metal preciado ocurrió durante la madrugada de este miércoles en la empresa Gold Life Fook, y que, de acuerdo con la policía, el urto se realizó en apenas 15 minutos.

En el robo participaron al menos 17 personas, las cuales irrumpieron en el local y se dirigieron a la sala de almacenamiento, donde robaron lingotes, bloques y polvo de oro, además de una cantidad de efectivo.

Entre los detenidos se encuentran doce hombres de entre 29 y 60 años, acusados de robo agravado, y una mujer de 32 años, imputada por presunto encubrimiento de los sospechosos, así lo informó el rotativo South China Morning Post.

De acuerdo con una fuente cercana a la investigación, el presunto líder aún no ha sido detenido y se cree que mantenía una relación societaria previa con el operador del taller; además, esta misma fuente sugiere posibles vínculos con las tríadas hongkonesas o con organizaciones criminales transfronterizas.

Sin embargo, la prioridad de las autoridades de la excolonia británica es encontrar y detener a los prófugos y al autor intelectual de la operación, por lo que la policía de Hong Kong ya analiza grabaciones de videovigilancia y huellas dactilares en un radio de dos kilómetros alrededor del lugar.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_CONTEXTO_fbf60e1841
Roban balón del mundial en Guadalupe; ladrón es detenido
Whats_App_Image_2025_09_18_at_7_54_52_PM_f55a90adc0
Policías de Monterrey aprenden inglés para el Mundial 2026
340441df_59c6_403b_bc2f_b41eda6a4f86_71792d5192
Suman 180 detenidos por delitos en el transporte público
publicidad

Últimas Noticias

22_muertos_pipa_591099c980
Sube a 22 la cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
EH_UNA_FOTO_e509804013
Iza Sheinbaum bandera por víctimas de sismos de 1985 y 2017
INFO_7_CONTEXTO_fbf60e1841
Roban balón del mundial en Guadalupe; ladrón es detenido
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad
×