Recupera FGR $2,500 millones mediante acuerdo reparatorio

Con estas acciones se busca acercar la justicia a las personas afectadas por medio de acuerdos de procedimientos flexibles, voluntarios y confidenciales

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este jueves que recuperó más de $2,500 millones para el erario tras acuerdo reparatorio.

A través del Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC) se dio a conocer que esto se derivó tras la regulación voluntaria de su situación fiscal.

"Con la intervención del Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC) de la FGR, en días pasados, una empresa regularizó voluntariamente su situación fiscal, mediante la suscripción de un Acuerdo Reparatorio de cumplimiento inmediato".

La #FGR logró, a través de un acuerdo reparatorio derivado de un mecanismo alternativo de solución de controversias, la recuperación para el erario de más de dos mil 500 millones de pesos.

Con la intervención del #OEMASC de la FGR, una empresa regularizó voluntariamente su… pic.twitter.com/BwW0eIyJzF — FGR México (@FGRMexico) July 23, 2026

Ante la suscripción de un Acuerdo Reparatorio de cumplimiento inmediato por la cantidad de $2,593 millones 986 mil 786 pesos, permitió la regulación de la empresa, así como el cumplimiento voluntario de las obligaciones.

Con estas acciones se busca acercar la justicia a las personas, físicas o morales, afectadas por medio de acuerdos de procedimientos flexibles, voluntarios y confidenciales.