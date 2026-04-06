La tripulación de Artemis II recupera el contacto con la Tierra

La misión lunar tripulada volvió a poner en perspectiva los desafíos técnicos —y simbólicos— de regresar al satélite natural más de medio siglo después.

La nave Orión Artemis II, parte del programa Artemis de la NASA, restableció su comunicación con la Tierra después de pasar cerca de 40 minutos incomunicada al sobrevolar la cara oculta de la Luna, un fenómeno habitual en este tipo de trayectorias.

Durante ese lapso, la masa del satélite bloqueó las señales de radio, replicando una experiencia que no se vivía desde misiones como Apolo 17, la última en viajar a esa zona en 1972.

El silencio, lejos de ser una falla, forma parte de las condiciones normales de navegación en órbita lunar.

🚀🌏🌑 ÚLTIMA HORA: El centro de control de la misión ha restablecido la señal con la tripulación de Artemis II tras la pérdida de señal prevista.



Los astronautas utilizan de nuevo la Red del Espacio Profundo para mantener el flujo de comunicación y datos científicos entre el… pic.twitter.com/Wu7cP3sC6I — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 6, 2026

A bordo, la astronauta Christina Koch, junto con sus compañeros, aprovechó el paso para realizar observaciones directas y capturar imágenes de la superficie, destacando formaciones como la cuenca Oriental, uno de los cráteres de impacto más grandes del satélite.

El restablecimiento de contacto con el centro de control en Houston marcó un momento clave de la misión, no solo por la reanudación de datos, sino por el simbolismo de reconectar con la Tierra tras observar el lado menos explorado de la Luna.

Este tipo de maniobras evidencian tanto los límites de la tecnología actual como los avances en sistemas de comunicación, que incluyen redes de antenas globales y transmisiones ópticas por láser capaces de enviar grandes volúmenes de información.

La misión, que tendrá una duración de diez días, representa un paso decisivo hacia el regreso humano a la superficie lunar y la futura exploración de Marte, consolidando una nueva etapa en la carrera espacial internacional.

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