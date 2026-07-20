Claudia Sheinbaum anunció que durante cuatro semanas cada lunes se debatirá en La Mañanera sobre regulación de inteligencia artificial y redes sociales

Inicio / Nacional / Inteligencia Artificial y el Mundial 2026: Mañanera 20 de julio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este lunes la edición de La Mañanera del Pueblo desde las instalaciones de Palacio Nacional.

Sigue la cobertura completa y minuto a minuto de la conferencia a través de El Horizonte.

Fin de la Mañanera del Pueblo

Investigación por huachicol contra Ernesto "N" sigue en marcha: Sheinbaum

Ratificó que continúan las indagaciones en el caso de presunta importación ilegal de combustible por el cual fue detenido el exmandatario de Baja California, Ernesto "N".

Explicó que la empresa involucrada incurrió en dos faltas: declaró mercancía distinta al combustible para evadir el pago del IEPS, además de registrar volúmenes menores a los realmente ingresados al país.

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Felicita a la Selección Mexicana y destaca su reconocimiento internacional

Claudia Sheinbaum envió un saludo de felicitación al equipo nacional. Señaló que, durante la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina, distintas personas de otros países le expresaron su admiración por el desempeño y la labor de la Selección Mexicana en el torneo.

Sheinbaum destaca trayectoria y liderazgo de la expresidenta Dilma Rousseff

La jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, manifestó su reconocimiento a la exmandataria de Brasil, Dilma Rousseff.

“Obtuvo el respaldo de su pueblo en dos elecciones, es una mujer brillante y con gran determinación”, expresó al referirse a su labor.

16 estados ya regulan celulares en escuelas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante cuatro semanas consecutivas, cada lunes en la conferencia matutina se analizarán los efectos y desafíos de la inteligencia artificial y las redes sociales.

Asimismo, detalló que ya son 16 las entidades del país, de distintos signos políticos, que han establecido restricciones al uso de teléfonos en educación básica: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.

“Gobiernos de diferent es partidos coinciden en proteger a niñas, niños y jóvenes”, subrayó.

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Rechaza propuestas de eliminar el voto femenino

La titular del Poder Ejecutivo federal defendió el sufragio de las mujeres y rechazó tajantemente las iniciativas de sectores de la ultraderecha que buscan suprimir este derecho.

“Quieren regresarnos al tiempo del Porfiriato”, advirtió Sheinbaum.

Asimismo, condenó las declaraciones de opositores y analistas que han propuesto aplicar pruebas de conocimientos para poder ejercer el voto.

“Por eso no tienen op ción de avanzar; siempre lo pensaron, pero ahora se atreven a decirlo abiertamente”, señaló.

Sheinbaum agradece invitación de Trump a la Final del Mundial

La mandataria federal agradeció la invitación que le extendió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presenciar el partido decisivo del Mundial 2026 en territorio estadounidense.

Además, destacó que acudir junto a otros jefes de Estado fue una decisión acertada, al representar a México en un acto de gran relevancia diplomática.

Gobierno impulsa diálogo, foros y reforma para regular la tecnología

La Secretaría de Educación Pública definió las acciones que darán seguimiento a la discusión sobre el uso de dispositivos digitales, con el fin de que no se limite solo a sugerencias de especialistas.

Para ello, sostendrá encuentros con comunidades educativas, presentará una propuesta legislativa ante el Congreso de la Unión y organizará la primera Semana Nacional de Juegos Tradicionales Mexicanos.

Normativa sobre IA debe surgir del acuerdo social para reforzar la educación digital: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que las reglas para el uso de la inteligencia artificial deben elaborarse con el consenso de toda la población, como parte del esfuerzo por consolidar la formación digital en el país.

Asimismo, hizo un llamado a madres, padres y tutores para que conozcan los efectos perjudiciales que puede tener en las niñas, niños y jóvenes el uso continuo del teléfono celular por hasta ocho horas diarias.

SEP presenta informe sobre impacto de pantallas y respalda propuesta de regulación escolar

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, dio a conocer el reporte oficial de la SEP sobre los efectos que tienen los dispositivos digitales en niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, se sumó a la postura expuesta por la UNESCO, en donde señaló que la tendencia de establecer normas para el uso de herramientas tecnológicas en las escuelas ya es respaldada y aplicada en diversos países del mundo.

UNESCO alerta sobre adicción a pantallas en jóvenes

El director de la oficina de la UNESCO en México, Andrés Morales Arciniegas, advirtió sobre el consumo desmedido y la dependencia que generan las pantallas entre la población juvenil.

Señaló que en otras naciones ya se aplican medidas como la prohibición de acceso a plataformas digitales para menores de edad y la fijación de horarios máximos de uso, como referentes para atender esta problemática.

Gobierno impulsa debate nacional para regular IA, redes sociales y tecnología

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó el inicio de un proceso de discusión abierta con especialistas y la población en general, con el objetivo de definir normas claras para el uso de la inteligencia artificial, las plataformas digitales y los dispositivos tecnológicos en el país.

El propósito es contar con marcos legales que garanticen la protección de los derechos fundamentales de todas las personas.

“Realizaremos un análisis amplio que va desde el acceso a internet hasta el uso responsable de estas herramientas; no buscamos rechazarlas, sino integrarlas de manera positiva”, explicó Delgado.

El diésel se mantiene por debajo de los $27 pesos en promedio nacional: Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que, con corte al 17 de julio, el valor promedio del litro de diésel en todo el país no rebasa los $27 pesos.

La dependencia subrayó que este resultado se deriva de la Estrategia Nacional para la Estabilización de Precios de Combustibles, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el fin de proteger el poder adquisitivo de las familias y contener el alza de costos.

Profeco da a conocer precios de la canasta básica en Monterrey

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, presentó este lunes los resultados más recientes del programa Quién es quién en los precios, donde además destacó que FinaBien se mantiene como la opción más ventajosa para el envío de remesas al país.

Al referirse a los datos correspondientes a Monterrey, detalló que el establecimiento con el costo más bajo por la canasta de primera necesidad registró un valor de $805.10 pesos, mientras que el local con el precio más alto alcanzó los $876.40 pesos.

Esto representa una diferencia de $71.30 pesos entre ambas opciones, respecto a la meta establecida de $910 para este monitoreo.

Sheinbaum detalla su viaje a la Final del Mundial 2026 en Nueva York

La presidenta Claudia Sheinbaum dio inicio a su conferencia matutina compartiendo los pormenores de su reciente desplazamiento a Nueva York, donde presenció el partido decisivo del Mundial 2026, en el que la selección de España se consagró como vencedora al enfrentar a Argentina.

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Reveló que la invitación para asistir al encuentro le fue extendida directamente por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump: “Claudia, ¿vas a ir?”, recordó que le consultó el dirigente estadounidense durante una conversación telefónica.

Asimismo, aprovechó para expresar su gratitud: “Muchísimas gracias a todas las mujeres y hombres mexicanos que nos estuvieron esperando fuera del hotel”.