Internacional

EUA reducen cargos contra líder sindical detenido en Los Ángeles

Autoridades afirmaron que el representante dificultó el paso de los agentes por lo que fue acusado de conspiración para obstaculizar a una autoridad

  • 20
  • Octubre
    2025

El Departamento de Justicia de Estados Unidos redujo los cargos contra el líder sindical David Huerta, detenido por autoridades federales cuando protestaba por la primera gran redada migratoria en un lugar de trabajo, en Los Ángeles.

Huerta, presidente de la Unión Internacional de Empleados de Servicio afrontaba un cargo criminal de "conspiración para obstaculizar a una autoridad", lo que conlleva a una pena máxima de seis años, tras ser detenido por agentes del ICE.

Autoridades han rebajado el cargo a un delito menor por obstrucción a un agente federal, lo que podría acarrearle un año en prisión.

Ahora el Departamento de Justicia afirmó que Huerta obstaculizó el paso de los agentes federales al cruzar una entrada e intentar bloquear un vehículo en una empresa de confecciones en el centro de Los Ángeles.

Tras conocerse los nuevos cargos, la presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, Liz Shuler, dijo que la acusación constituye un grave abuso de poder por parte de la administración de Trump.

Durante el arresto, el líder resultó herido durante su detención, hasta que se le concedió una fianzaa de 50,000 dólares.

Shuler subrayó que los casi 15 millones de miembros de la AFL-CIO apoyan a Huerta en su lucha por demostrar que ha sido “injustamente perseguido” por este gobierno. 


Etiquetas:
