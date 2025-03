Regresan astronautas varados por nueve meses en el espacio

La misión Crew 9, que había quedado varada en la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a condiciones imprevistas, culminó con éxito este martes cuando la cápsula Endeavour de SpaceX realizó su amerizaje en las aguas del océano Atlántico, frente a la costa de Florida.

Los astronautas, quienes habían estado más tiempo del planeado en órbita debido a un fallo en el sistema de transporte que debió traerlos de regreso en enero, ahora pueden finalmente reunirse con sus familias y equipos.

El vuelo de regreso había sido demorado por una serie de problemas técnicos con el vehículo espacial que iba a recuperarlos, lo que los dejó en la estación espacial mucho más tiempo de lo que originalmente estaba previsto.

