Regresan astronautas chinos a la Tierra tras siete meses

Tres astronautas chinos retornaron con éxito a la Tierra este viernes tras culminar una histórica travesía de casi siete meses en órbita. La cápsula que transportaba a la tripulación de la misión Shenzhou 21, integrada por Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang, tocó tierra por la tarde en el centro de aterrizaje de Dongfeng, ubicado en la región de Mongolia Interior.

Este exitoso descenso se produce en un momento crucial, mientras el gigante asiático acelera los preparativos tecnológicos y logísticos para ejecutar su primer alunizaje tripulado programado hacia el año 2030.

Récords en el espacio y el debut histórico de Hong Kong

De acuerdo con la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China, la tripulación saliente completó con éxito tres caminatas espaciales. Con estas operaciones, el experimentado astronauta Zhang Lu acumuló un total de siete salidas al exterior a lo largo de su carrera, consolidándose como el cosmonauta chino con el mayor récord de caminatas en la historia de su programa espacial.

El control de la estación Tiangong fue asumido por la recién llegada tripulación del Shenzhou 23. Este grupo está comandado por Zhu Yangzhu, acompañado de Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying. Esta última hace historia al convertirse en la primera astronauta originaria de Hong Kong en participar en una misión espacial de la nación.

La carrera por el dominio del cosmos frente a Estados Unidos

La intensificación del programa espacial de Pekín avanza de manera independiente tras haber quedado excluido de la Estación Espacial Internacional debido a las restricciones de seguridad nacional impuestas por Washington.

Actualmente, el país asiático opera de forma autónoma su propia infraestructura orbital mientras compite directamente con la NASA estadounidense, la cual mantiene firme su objetivo de enviar una nueva misión tripulada a la superficie de la Luna en 2028.

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