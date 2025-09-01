Cerrar X
EH_UNA_FOTO_6e7ea7597a
Nuevo León

Regresan estudiantes a clases tras dos meses de vacaciones

Estudiantes de educación básica regresaron a las aulas para iniciar el ciclo escolar 2025/26, marcando el fin de las vacaciones

  • 01
  • Septiembre
    2025

Luego de dos meses de vacaciones, este lunes 1 de septiembre, estudiantes de educación básica regresaron a las aulas a iniciar un nuevo ciclo escolar. 

Como es el caso de los estudiantes de la secundaria número 10 Profesor Moisés Sanz, en la avenida Venustiano Carranza, que ya están listos para volver a la rutina del ciclo 2025/26. 

Los jóvenes se encontraban entre emocionados y nerviosos por volver a ver a sus amigos después de estar dos meses de vacaciones. 

Para algunos fue su primer día en la secundaria, pero inician esta aventura con entusiasmo y felices de conocer a nuevas personas que se convertirán en sus amigos.

“Pues estoy nerviosa, pero sé que voy a hacer amigos”, dijo la estudiante Florela, quien mencionó que hace una hora de trayecto a la escuela. 

También para los padres de familia fue su primer día de volver a la rutina, levantarse temprano, preparar lonches para sus hijos y salir con tiempo de casa para llegar a la hora de entrada. 

“A dormirnos temprano para despertarnos temprano también para que no se nos hiciera tarde”, mencionó una madre de familia. 

Como era de esperarse, el tráfico se hizo presente a las 07:00 horas entre vehículos de los padres de familia, transportes públicos y escolares. 

En el lugar también participaron elementos de tránsito municipal para movilizar la carga vehicular y evitar accidentes con los estudiantes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

0_E9_A3783_fd13742f7d
UANL gradúa a 135 estudiantes en programas de inclusión social
c34d1771_df52_4c9f_9159_dc2c3fbe7452_ad40f5112c
Propone Eduardo Gattás endurecer sanciones por robo a escuelas
Whats_App_Image_2025_09_01_at_2_35_35_PM_1_a3f250cf9b
Previo a regreso a clases, roban en siete escuelas de Tamaulipas 
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_6f10e449ab
Llega Kim Jong Un a China para desfile militar con Putin
EH_UNA_FOTO_20e6ceeb4d
Arrasa deslave pueblo en Sudán; estiman 1,000 muertos
INFO_7_UNA_FOTO_7_e6c4cf803c
Choca y huye tras generar colisión; una mujer lesionada
publicidad

Más Vistas

Gemini_Generated_Image_8wqdnm8wqdnm8wqd_b5f3291217
Estos son los días sin clases del ciclo escolar 2025-26
EH_UNA_FOTO_8d531e7841
Hallan restos humanos en tambo frente a colegio en Monterrey
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×