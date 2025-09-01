Regresan estudiantes a clases tras dos meses de vacaciones

Luego de dos meses de vacaciones, este lunes 1 de septiembre, estudiantes de educación básica regresaron a las aulas a iniciar un nuevo ciclo escolar.

Como es el caso de los estudiantes de la secundaria número 10 Profesor Moisés Sanz, en la avenida Venustiano Carranza, que ya están listos para volver a la rutina del ciclo 2025/26.

Los jóvenes se encontraban entre emocionados y nerviosos por volver a ver a sus amigos después de estar dos meses de vacaciones.

Para algunos fue su primer día en la secundaria, pero inician esta aventura con entusiasmo y felices de conocer a nuevas personas que se convertirán en sus amigos.

“Pues estoy nerviosa, pero sé que voy a hacer amigos”, dijo la estudiante Florela, quien mencionó que hace una hora de trayecto a la escuela.

También para los padres de familia fue su primer día de volver a la rutina, levantarse temprano, preparar lonches para sus hijos y salir con tiempo de casa para llegar a la hora de entrada.

“A dormirnos temprano para despertarnos temprano también para que no se nos hiciera tarde”, mencionó una madre de familia.

Como era de esperarse, el tráfico se hizo presente a las 07:00 horas entre vehículos de los padres de familia, transportes públicos y escolares.

En el lugar también participaron elementos de tránsito municipal para movilizar la carga vehicular y evitar accidentes con los estudiantes.

