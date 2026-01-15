Astronautas regresan a la Tierra en evacuación médica de la NASA

Un equipo internacional de astronautas regresó a la Tierra la noche de este jueves tras una decisión de la NASA, la cual fue evacuar médicamente a toda la tripulación debido a un problema de salud de uno de sus integrantes, acortando la misión más de un mes.

La cápsula Dragon, operada por SpaceX, amerizó en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, menos de 11 horas después de desacoplarse de la Estación Espacial Internacional.

De inmediato, los astronautas fueron trasladados a un hospital para evaluaciones médicas de rutina.

Una decisión preventiva

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, explicó que el retorno anticipado respondió a una situación médica considerada seria, aunque estable.

Aseguró que el astronauta afectado se encuentra en buen estado de ánimo y bajo supervisión especializada.

¿Quiénes integraban la misión?

La tripulación estuvo conformada por Zena Cardman y Mike Fincke, de Estados Unidos; Kimiya Yui, de Japón, y Oleg Platonov, de Rusia.

Las autoridades evitaron revelar la identidad del astronauta enfermo o el tipo de padecimiento, apelando a la confidencialidad médica.

Impacto en la estación espacial

Con la salida anticipada, la estación quedó operando con sólo tres tripulantes.

Por su parte, la NASA informó que trabaja para adelantar el lanzamiento de una nueva misión tripulada, programada tentativamente para mediados de febrero.

