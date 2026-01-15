Astronautas regresan a la Tierra en evacuación médica de la NASA
Un equipo de cuatro astronautas volvió a la Tierra de forma anticipada tras un problema de salud en órbita. Es la primera evacuación médica hecha por la NASA
- 15
-
Enero
2026
Un equipo internacional de astronautas regresó a la Tierra la noche de este jueves tras una decisión de la NASA, la cual fue evacuar médicamente a toda la tripulación debido a un problema de salud de uno de sus integrantes, acortando la misión más de un mes.
La cápsula Dragon, operada por SpaceX, amerizó en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, menos de 11 horas después de desacoplarse de la Estación Espacial Internacional.
De inmediato, los astronautas fueron trasladados a un hospital para evaluaciones médicas de rutina.
🚀La misión Crew-11 de la NASA amerizó con éxito este jueves en el océano frente a la costa de San Diego, California, tras un regreso anticipado desde la Estación Espacial Internacional debido a una emergencia médica que afectó a uno de sus tripulantes.— El Horizonte (@ElHorizontemx) January 15, 2026
La cápsula Dragon de… pic.twitter.com/tI8lRrh4Zb
Una decisión preventiva
El administrador de la NASA, Jared Isaacman, explicó que el retorno anticipado respondió a una situación médica considerada seria, aunque estable.
Aseguró que el astronauta afectado se encuentra en buen estado de ánimo y bajo supervisión especializada.
¿Quiénes integraban la misión?
La tripulación estuvo conformada por Zena Cardman y Mike Fincke, de Estados Unidos; Kimiya Yui, de Japón, y Oleg Platonov, de Rusia.
Las autoridades evitaron revelar la identidad del astronauta enfermo o el tipo de padecimiento, apelando a la confidencialidad médica.
Impacto en la estación espacial
Con la salida anticipada, la estación quedó operando con sólo tres tripulantes.
Por su parte, la NASA informó que trabaja para adelantar el lanzamiento de una nueva misión tripulada, programada tentativamente para mediados de febrero.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas