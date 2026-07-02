Sheinbaum responde a alerta de Reino Unido: 'México es seguro'

Afirmó que la recomendación británica no modifica las condiciones de seguridad en el país y sostuvo que las autoridades ya reforzaron las medidas preventivas

Luego de la alerta de viaje emitida por el Reino Unido para sus ciudadanos que asistirán al partido entre México e Inglaterra del próximo domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el país ofrece condiciones de seguridad para recibir a los visitantes durante el Mundial.

Afirmó que la recomendación británica no modifica las condiciones de seguridad en el país y sostuvo que las autoridades ya reforzaron las medidas preventivas tras los incidentes registrados durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador, en los que fallecieron cuatro personas.

"Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema. Lo hemos visto a lo largo de toda la Copa Mundial", afirmó.

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Refuerzan operativo en Paseo de la Reforma

La mandataria federal explicó que el Gobierno de la Ciudad de México implementará nuevas acciones para evitar concentraciones masivas en un solo punto durante la transmisión del encuentro del próximo domingo.

Detalló que se instalarán más pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma para distribuir a los aficionados y reducir el riesgo de aglomeraciones como las que ocurrieron el pasado martes en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

"A partir de lo que ocurrió en la celebración del martes y el lamentable fallecimiento de cuatro personas, desde el Gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de todo Reforma para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que pueda dispersarse a lo largo de todo Paseo de la Reforma", explicó.

También hizo un llamado a los asistentes a disfrutar del encuentro de manera responsable y evitar el consumo excesivo de alcohol, al considerar que la conducta de la afición será fundamental para prevenir nuevos incidentes.

"El llamado a todos los aficionados, a todos los que ven el partido tanto aquí en el Zócalo como en los distintos lugares, es actuar de manera responsable, confiar en la gente, evitar el exceso de alcohol y actuar con responsabilidad", expresó.

Añadió que las autoridades capitalinas preparan diversos mecanismos para disminuir riesgos durante las celebraciones.

"Se están haciendo varios mecanismos para evitar estas aglomeraciones que puedan llevar a la situación que se vivió el martes y apelar a la responsabilidad de todas y todos los mexicanos y de quienes están visitando la Ciudad de México", señaló.

Confirmó que existe comunicación permanente entre el Gobierno federal y la administración de la Ciudad de México para atender cualquier eventualidad durante el partido entre México e Inglaterra.

Reveló que incluso habló personalmente con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien le informó sobre las medidas adicionales que serán implementadas.

"Estamos en contacto con ellos, incluso personalmente hablé con Clara y ellos lo han hecho muy bien. Ahora están tomando previsiones para que haya más pantallas en más lugares y evitar la congregación de personas", comentó.

Además, reconoció que un operativo policial no puede contener por sí solo a la enorme cantidad de personas que se espera acudan a Reforma, por lo que el enfoque será orientar a los asistentes y reforzar la coordinación entre autoridades.