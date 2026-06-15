Reino Unido restringe redes sociales a menores de 16 años

Reino Unido anunció este lunes que los menores de 16 años ya no podrán utilizar redes sociales, incluidas aplicaciones como Snapchat, TikTok y YouTube, con el fin de proteger a los jóvenes de contenidos dañinos y del exceso de tiempo frente a la pantalla.

La comunidad británica se une a más países que estipularon este movimiento con base en la edad de los usuarios.

Aunque algunos padres y grupos de defensa de la niñez han acogido las medidas con satisfacción, los críticos sostienen que son ineficaces y plantean preocupaciones sobre la privacidad.

Australia

Australia prohibió las redes sociales el pasado mes de diciembre, una medida calificada como una primicia mundial.

Empresas tecnológicas pueden ser multadas con hasta 35 millones de dólares si no toman medidas razonables para eliminar las cuentas de menores de 16 años que se encuentren registrados en aplicaciones como Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube y Twitch.

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Indonesia

En Indonesia, se aplicó esta medida en el mes de marzo, donde se aclaró que no se permitirá que los menores de 16 años tengan cuentas en plataformas que podrían exponerlos a la adicción, el contenido para adultos, las estafas en línea y el ciberacoso.

Malasia

Por su parte, Malasia mencionó que aplicaciones como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube deberán revisar alrededor de 8 millones de usuarios para bloquear a todos aquellos cuyos dueños sean menores de edad.

Brasil

Autoridades sudamericanas aprobaron que una ley exigiera que los menores de 16 años vinculen sus cuentas de redes sociales a un tutor legal para garantizar la supervisión.

También prohíbe que las plataformas utilicen funciones adictivas como el desplazamiento infinito y la reproducción automática de vídeos. Tendrán que verificar que el usuario sea mayor de 18 años.

Otros países

Otros países, entre ellos Francia, España, Dinamarca, Grecia, Tailandia y Corea del Sur, considerando o están en proceso de introducir medidas para restringir el acceso de los menores a las redes sociales.

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