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Internacional

Reportan víctimas por tirador activo en Mall de of Louisiana

Trasciende que el hecho contaría con al menos seis heridos; autoridades buscan a sospechosos y piden evitar la zona mientras continúa operativo.

  • 23
  • Abril
    2026

Un tiroteo registrado en un centro comercial de Baton Rouge, en el estado de Luisiana, dejó al menos diez personas lesionadas, en lo que representa el segundo episodio de violencia armada masiva en la entidad en menos de una semana.

Autoridades descartan tirador activo

El jefe de la Policía de Baton Rouge, T.J. Morse, informó que se trató de un ataque dirigido y confirmó que, aunque el agresor ya no se encontraba en el sitio, permanecía prófugo.

“Desafortunadamente, hubo algunas personas inocentes que estaban en el área que también podrían haber recibido rondas de disparos. Por ahora, tenemos diez víctimas en hospitales locales”.
Al lugar acudieron elementos de seguridad y personal del FBI, quienes colaboran en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Previamente, el gobernador de Louisiana, Jeff Landry, informó mediante su cuenta de X que está en coordinación con las fuerzas del orden para dar seguimiento al hecho.

Estoy al tanto de la situación del tirador activo en el Mall of Louisiana. Estoy coordinando con las fuerzas del orden y actualizaremos a medida que sepamos más. Por favor, eviten el área.

Sharon y yo estamos orando por los afectados y agradecemos la rápida respuesta de nuestros funcionarios de las fuerzas del orden.

En redes sociales circulan videos de la gente tendida en el área de comidas del centro comercial donde ocurrió la tragedia. Más tarde, los cuerpos de emergencia pudieron ingresar a la escena para retirar a los heridos en camillas.

 


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