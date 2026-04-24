Arrestan a exagente por video filtrado de masacre en Siria

Las autoridades de Siria informaron la detención de Amjad Yousef, señalado por su presunta participación en ejecuciones durante la guerra civil, tras aparecer en un video filtrado que documenta los hechos.

El arresto ocurrió en la provincia de Hama, donde el exagente se mantenía oculto. La captura se da en un contexto de operativos contra exfuncionarios vinculados a abusos durante el conflicto armado.

¿Qué muestra el video vinculado al caso?

El material, difundido en 2022, exhibe a integrantes de la llamada Rama 227 de la inteligencia militar ejecutando a decenas de hombres con los ojos vendados y las manos atadas.

Las imágenes fueron grabadas en Tadamon, una zona que durante años fue escenario de enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y grupos opositores en Damasco.

En la grabación, los prisioneros son colocados al borde de una zanja, empujados al interior y ejecutados mientras caen. Posteriormente, los cuerpos son incendiados, presuntamente para eliminar evidencia de la masacre.

Desde el derrocamiento del expresidente Bashar Assad en diciembre de 2024, decenas de exmiembros de las agencias de seguridad han sido detenidos.

El exmandatario abandonó el país y se trasladó a Rusia, mientras nuevas autoridades impulsan procesos para investigar violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto.

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, publicó en X, señaló que la detención representa un paso hacia la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de derecho.

“Es un poderoso paso para alejarse de la impunidad hacia la rendición de cuentas, ejemplificando un nuevo paradigma de justicia en Siria”, expresó el funcionario.

En marzo de 2023, el Departamento de Estado de EUA ya había impuesto sanciones contra Yousef y su entorno familiar, restringiendo su ingreso al país.

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