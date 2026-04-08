Rescatan a minero hallado con vida en Santa Fe, Sinaloa

Al salir de la superficie, el personal médico procedió a brindarle atención especializada, por lo decidieron estabilizarlo hacia el Hospital General de Mazatlán

  • 08
  • Abril
    2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que el segundo minero localizado tras el derrumbe en la mina Santa Fe, fue rescatado durante la mañana de este miércoles.

De acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia, Rafael Francisco Zapata Nájera, de 42 años, fue extraído con éxito alrededor de las 10:36 hora local, casi 24 horas después de que fue localizado con vida.

Al salir de la superficie, el personal médico procedió a brindarle atención especializada, por lo decidieron estabilizarlo para después trasladarlo a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana hacia el Hospital General de Mazatlán.

La coordinadora nacional, Laura Velázquez Alzúa, afirmó que mantiene comunicación permanente con los familiares de los mineros, con el fin de mantenerlos informados sobre el progreso del rescate de los afectados.

