Rescatan a minero hallado con vida en Santa Fe, Sinaloa
Al salir de la superficie, el personal médico procedió a brindarle atención especializada, por lo decidieron estabilizarlo hacia el Hospital General de Mazatlán
- 08
-
Abril
2026
La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que el segundo minero localizado tras el derrumbe en la mina Santa Fe, fue rescatado durante la mañana de este miércoles.
🔺I M P O R T A N T E— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 8, 2026
🙏Francisco Zapata Nájera ha salido con vida de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.
La coordinación entre la #CNPC de la @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @CFEmx, @sinaloagobmx y @PC_Sinaloa avanzan en las acciones de rescate de los mineros pic.twitter.com/f64ZOIXFZV
De acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia, Rafael Francisco Zapata Nájera, de 42 años, fue extraído con éxito alrededor de las 10:36 hora local, casi 24 horas después de que fue localizado con vida.
#ComunicadoCNPC | Se informa que ha sido rescatado y ya se encuentra fuera de la mina Rafael Francisco Zapata Nájera, de 42 años, localizado con vida en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. pic.twitter.com/24HnosITDO— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 8, 2026
Al salir de la superficie, el personal médico procedió a brindarle atención especializada, por lo decidieron estabilizarlo para después trasladarlo a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana hacia el Hospital General de Mazatlán.
La coordinadora nacional, Laura Velázquez Alzúa, afirmó que mantiene comunicación permanente con los familiares de los mineros, con el fin de mantenerlos informados sobre el progreso del rescate de los afectados.
Hallan con vida a segundo minero atrapado en Santa Fe, Sinaloa
El segundo de los cuatro mineros que quedaron atrapados dentro de la mina Santa Fe, fue localizado con vida en el estado de Sinaloa.
La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer por medio de un comunicado, que luego de 312 horas de trabajo ininterrumpido hallaron con vida a este hombre.
Aquí te presentamos la nota completa: Hallan con vida a segundo minero atrapado en Santa Fe, Sinaloa
