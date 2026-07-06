Riñas en prisión de Sri Lanka causan más de 25 defunciones

Las prisiones de Sri Lanka están muy congestionadas, con más de 39,000 reclusos hacinados en un sistema con una capacidad total

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Enfrentamientos registrados dentro de una prisión en las afueras de la capital de Sri Lanka dejaron al menos 25 muertos.

Estos disturbios ocurrieron en la prisión de Negombo, donde los reclusos iniciaron. Aunque los guardias intentaron intervenir, “ellos (los reclusos) empezaron a atacar al personal de la prisión".

El portavoz de la prisión, A. C. Gajanayake, mencionó que algunos reclusos intentaron escapar, pero fueron detenidos.

El funcionario indicó que siete funcionarios penitenciarios y 18 reclusos habían muerto y que otras 43 personas estaban siendo tratadas por lesiones.

Mencionó que bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios. Añadió que otros tres hospitales también estaban atendiendo a decenas de heridos.

Primer enfrentamiento establece motivo entre grupos antagónicos

Por su parte, el ministro de Justicia, Harshana Nanayakkara, aclaró que el primer enfrentamiento se estableció entre dos bandas rivales vinculadas al narcotráfico.

Nanayakkara agregó que, después de que las autoridades restablecieron el orden el lunes por la noche, los reclusos que encabezaron la violencia fueron trasladados a otras dos prisiones.

Las prisiones de Sri Lanka están muy congestionadas, con más de 39,000 reclusos hacinados en un sistema con una capacidad total de apenas 10,000.