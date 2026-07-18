De acuerdo con las Fuerzas Armadas de Rusia, las unidades del 25.º Ejército avanzan en la etapa final de la operación para controlar la ciudad

Inicio / Internacional / Rusia asegura que está por completar la toma de Krasni Limán

Las Fuerzas Armadas de Rusia informaron que se encuentran en la fase final de la toma de Krasni Limán, en la República Popular de Donetsk, una ciudad considerada estratégica por su ubicación y por su importancia para las operaciones militares en la región del Donbass.

De acuerdo con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general Valeri Guerásimov, las unidades del 25.º Ejército avanzan en la etapa final de la operación para controlar por completo la ciudad.

"Las unidades del 25.º Ejército están concluyendo la liberación de la ciudad de Krasni Limán, que tiene una importancia clave para las siguientes acciones en esta dirección. La defensa organizada del enemigo en la ciudad ha sido quebrada y se lleva a cabo la eliminación de focos aislados de resistencia", señaló el Ministerio de Defensa de Rusia al citar a Guerásimov.

Krasni Limán es un punto estratégico en Donetsk

Krasni Limán se ubica en el norte de la República Popular de Donetsk y es considerado un importante nudo ferroviario, lo que le otorga relevancia para el desplazamiento de tropas y el suministro logístico en la zona.

La ciudad cuenta con aproximadamente 11,000 viviendas y ha sido uno de los puntos disputados durante la ofensiva rusa en el este de Ucrania.

El avance forma parte de la ofensiva en el Donbass

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, el control de Krasni Limán representa un objetivo estratégico dentro de la denominada operación militar especial que Moscú mantiene en la región del Donbass.

Las autoridades rusas sostienen que la defensa organizada de las fuerzas ucranianas en la ciudad fue superada y que actualmente continúan las operaciones para eliminar los últimos focos de resistencia.

Hasta el momento, las autoridades ucranianas no han emitido una postura oficial sobre las afirmaciones realizadas por el gobierno ruso respecto a la situación en Krasni Limán.