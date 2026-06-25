Zelensky afirma que Rusia traslada sus fuerzas aéreas hacia Moscú

Funcionarios y analistas occidentales dicen que las perspectivas de Ucrania han mejorado tras más de cuatro años de una extenuante guerra de desgaste

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Rusia trasladó este jueves una parte significativa de sus defensas antiaéreas para proteger un puñado de objetivos prioritarios, mientras los drones ucranianos de largo alcance atacan instalaciones en el interior del país.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, mencionó que las fuerzas de Kiev alcanzaron dos refinerías de petróleo rusas más en Ufa, a 1,500 kilómetros de línea al frente, así como un depósito de petróleo en la región de Krasnodar.

En los últimos meses, Ucrania ha intensificado su campaña aérea contra instalaciones militares y energéticas rusas.

Zelenskyy señaló en su mensaje diario en video el miércoles por la noche que el Kremlin está trasladando más defensas antiaéreas a la capital, así como a Valdai y para proteger el puente de Kerch, una ruta de suministro vital que conecta la península de Crimea con el territorio continental ruso.

“Solo en la región de Moscú han acumulado cientos de lanzadores. Casi 90 lanzadores han sido redesplegados a Valdai procedentes de otras regiones de Rusia”.

No fue posible verificar de forma independiente las afirmaciones de Zelenskyy, que retrataron al liderazgo ruso como más preocupado por protegerse a sí mismo que a otras ciudades y localidades del vasto país.

Drones ucranianos han alcanzado recientemente Moscú y San Petersburgo, la segunda ciudad más grande del país y ciudad natal de Putin.

Funcionarios y analistas occidentales dicen que las perspectivas de Ucrania han mejorado tras más de cuatro años de una extenuante guerra de desgaste.

Zelenskyy indicó que obtuvo compromisos de apoyo extranjero sostenido cuando participó en la reciente cumbre de líderes del G7, en la que estaba Trump, y que la ayuda prometida contribuirá a impulsar aún más la campaña intensificada de Ucrania.