UE y Ucrania buscan producir más armas ante guerra con Rusia

La soberanía de Ucrania se vio amenazada desde que las fuerzas rusas ocuparon gran parte de la península de Crimea en 2014

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La Unión Europea junto con Ucrania firmó este jueves un acuerdo para avanzar en la producción conjunta de armas ante la guerra contra Rusia.

Durante los más de cuatro años de la guerra, Ucrania solicitó apoyo militar al extranjero para proporcionar tanto a Europa, Estados Unidos y países de Medio Oriente sus conocimientos de armas de vanguardia y probados en combate.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asistió a ceremonias para conmemorar el Día de la Estatalidad de Ucrania; en ella dijo que ella y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, lanzarían una nueva Asociación Industrial de Defensa UE-Ucrania.

La medida refleja las preocupaciones europeas sobre las intenciones más amplias de Rusia en el continente.

"Hoy, la lucha de Ucrania no es sólo una lucha por su propia libertad. Es una lucha existencial por las libertades de Europa".

También firmaron una carta de intención que pretende establecer la producción conjunta de drones y antidrones para finales de este año y la producción conjunta de misiles antibalísticos para 2028.

La soberanía de Ucrania se vio amenazada desde que las fuerzas rusas ocuparon la península ucraniana de Crimea en 2014.

La guerra asesinó a miles de soldados y civiles, lo que ha obligado a millones a desplazarse, mientras las ciudades ucranianas se reducen a escombros.

Por ello, Zelenskyy obtuvo recientemente importantes compromisos de apoyo adicional, incluidos los del Grupo de los Siete principales países industrializados y los de la llamada Coalición de los Dispuestos.

Funcionarios occidentales y analistas afirman que los ataques con drones y misiles de Ucrania están alcanzando objetivos importantes en el interior de Rusia.

Washington parece dispuesto a aumentar la presión económica sobre Moscú después de que se presentara en el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley de sanciones contra Rusia tras la muerte el sábado del senador Lindsey Graham, uno de sus principales impulsores.