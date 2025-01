Salazar critica a Trump por cambio de nombre del Golfo de México

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, criticó este miércoles al mandatario Donald Trump por su decisión de cambiar el nombre del "Golfo de México".

En redes sociales, el diplomático reactivó su cuenta personal asegurando que el cambio a Golfo de América es un intento arrogante de eliminar un nombre que tiene cuatro siglos de antigüedad.

"Es una muestra de ignorancia y de un desprecio absoluto por la historia, por México y por las Américas. "Esto no es liderazgo, es egoísmo desvergonzado", afirmó.

El pasado 6 de enero, Ken Salazar concluyó su periodo frente a la embajada estadounidense en México, por lo que también dejó de usar las redes sociales oficiales de la dependencia gubernamental.

Desde entonces, el diplomático no se había pronunciado por ningún tema en X, y fue este miércoles, nueve días después de que Trump oficializara la decisión de cambiar el nombre del "Golfo de México" por "Golfo de América" a través de una orden ejecutiva tras su investidura como presidente, cuando Salazar habló del tema.

Trump’s arrogant effort to erase the 4 centuries old name of the Gulf of Mexico is ignorant—showing arrant disdain for history, Mexico, and the Americas. This isn’t leadership, it’s shameless egotism.