El papa León XIV se reúne con fieles mexicanos en Roma

Después de que el Sacro Colegio Cardenalicio nombrara al cardenal estadounidense Robert Francis Prevost como el nuevo pontífice de la Iglesia católica, se han viralizado varios videos en redes sociales donde se reúne con un grupo de personas que estaban esperando para saludarlo.

En los videos se ve al papa, quien vestía con una estola blanca, lentes y una cruz que colgaba de su cuello, un estilo muy parecido al del difunto papa Francisco.

El encuentro ocurrió en el Palacio del Santo Oficio, en Roma, donde se observa al pontífice platicar con un grupo de católicos a quienes les dio la bendición.

Además de esto, aceptó firmarle un libro a una niña.

Pope Leo XIV greets Vatican staff before signing his papal name for the first time in history in a young girl's book.



We are witnessing history. pic.twitter.com/qBKl3FE9KX