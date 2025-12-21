Sale de Venezuela buque petrolero de Chevron rumbo a EUA

El gobierno de Venezuela informó sobre la salida desde su país de un buque de la compañía estadounidense Chevron, el cual está cargado de crudo.

Esta noticia se da en medio de las tensiones que tiene el país sudamericano con Washington, quien ha confiscado dos petroleros en el mar Caribe y este domingo realiza una "persecución activa" para interceptar un tercero, como parte de su despliegue militar cerca de Venezuela.

El anuncio de la salida del buque Canopus Voyager fue dado a conocer por la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, mediante su canal de Telegram.

En el mensaje, Rodríguez aseguró que el zarpe de dicho buque se dirige rumbo a Estados Unidos y sigue, en "estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos" por la industria petrolera de su nación.

A pesar de la tensión entre EUA y Venezuela, Chevron opera en el país asociada con la estatal PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.

"Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional. ¡Nada ni nadie detendrá a nuestra patria en su camino de avance y victoria!", agregó Rodríguez, quien compartió un vídeo que muestra al barco.

Apenas este sábado, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó la confiscación del tanquero con bandera panameña Centuries, que, según la Casa Blanca, se trataba de un buque con "bandera falsa", parte de "la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro".

Mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, insistió en que el navío "transportaba petróleo de (la estatal venezolana) PDVSA, empresa sancionada", ante los reportes de que el tanquero confiscado no forma parte de la lista negra del país.

Lo ocurrido este sábado se trata del segundo buque confiscado, después de que el pasado 10 de diciembre Estados Unidos incautara el buque sancionado Skipper y el crudo que transportaba.

Por su parte, Caracas rechazó las dos incautaciones como un "robo" e insiste en que ejercerá "todas las acciones correspondientes".

Este domingo, EUA realiza una operación para interceptar a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela. A lo que Maduro tachó de "piratería de corsarios" estas confiscaciones y dijo que su país "tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros".

