China sale ganando después de la visita de Donald Trump

La visita del presidente Donald Trump a Beijing esta semana pudo haber producido resultados modestos, según los estándares de las cumbres entre Estados Unidos y China, pero puso de relieve un claro beneficio para China: tras los extremos de la guerra comercial del año pasado, ambos países han vuelto a su conocido enfrentamiento económico y estratégico.

Dos días de conversaciones entre Trump y el líder chino, Xi Jinping, evidenciaron que, incluso después de los aranceles del “Día de la Liberación” impuestos por Washington y la consiguiente distensión comercial alcanzada a finales del año pasado, Estados Unidos y China siguen inmersos en la disputa que la actual administración heredó al iniciar su segundo mandato.

“En comparación con la situación de hace un año, con aranceles del 145% y Estados Unidos intentando presionar a China y al resto del mundo para lograr cambios radicales, hemos visto una contrarreacción y una recuperación de la estabilidad”, dijo Kennedy.

Trump acudió a la cumbre del jueves y viernes acompañado de algunos de los ejecutivos más influyentes de Estados Unidos, desde Elon Musk, de Tesla, hasta Jensen Huang, de Nvidia.

Sin embargo, la mayoría obtuvo pocos resultados tangibles, más allá de participar en un suntuoso banquete.

La reunión tampoco logró compromisos públicos por parte de China para ayudar a Estados Unidos a poner fin a la guerra en Irán, conflicto que ha sacudido los mercados globales y ha afectado los índices de aprobación de Trump.

“La cumbre proyectó estabilidad, pero dejó intacto el estancamiento”, señaló Craig Singleton, experto en China de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

“Produjo resultados modestos, comercializables y controlados, que es prácticamente todo lo que la relación entre Estados Unidos y China puede soportar en este momento”.

Consultado al respecto, un funcionario de la Casa Blanca afirmó: “El presidente Trump aprovechó su relación positiva con el presidente Xi para lograr resultados concretos para el pueblo estadounidense”, citando la venta de aviones Boeing y los acuerdos agrícolas para ampliar las exportaciones.

Por su parte, un portavoz de la embajada china en Washington calificó las reuniones entre Xi y Trump como “francas, profundas, constructivas y estratégicas”, y agregó que “exploraron la manera correcta de que dos grandes países se relacionen entre sí”.

Según analistas, durante la guerra comercial del año pasado, Trump habría sobreestimado el poder de los aranceles para presionar a China a realizar concesiones unilaterales.

Beijing respondió con sus propios aumentos arancelarios y amenazó con restringir el suministro de minerales críticos necesarios para las industrias estadounidenses, lo que derivó en un tenso enfrentamiento.

Acuerdo agrícola

La Casa Blanca informó ayer que China se comprometió a adquirir al menos 17,000 millones de dólares anuales en productos agrícolas de Estados Unidos durante los años 2026, 2027 y 2028, tras una serie de reuniones recientes entre el presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

A través de un comunicado, el gobierno estadounidense detalló los acuerdos alcanzados por ambos líderes, los cuales —aseguró— contribuirán a fortalecer la estabilidad económica y a generar mayor confianza entre empresas y consumidores a nivel global.

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