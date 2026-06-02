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Internacional

Sanciona EUA a la mayor plataforma de criptomonedas de Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Nobitex, la principal plataforma de intercambio de activos digitales de Irán

  • 02
  • Junio
    2026

El Gobierno de Estados Unidos endureció este martes su ofensiva financiera contra Irán al imponer sanciones a Nobitex, considerada la mayor plataforma de intercambio de activos digitales del país persa, así como a otras tres entidades financieras señaladas por presuntamente facilitar operaciones para el régimen de Teherán.

Dicha medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro estadounidense como parte de la estrategia de presión impulsada por la administración del presidente Donald Trump para restringir las fuentes de financiamiento iraníes y dificultar la evasión de sanciones internacionales.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Nobitex procesó durante 2025 cerca del 50% del flujo total de activos digitales de Irán y habría servido como canal para operaciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), considerado por Washington una organización clave dentro de la estructura de poder iraní.

Acusan uso de criptomonedas para evadir sanciones

Según el comunicado oficial del Tesoro, la plataforma sancionada permitió que el Banco Central de Irán tuviera acceso a millones de dólares en criptomonedas que, presuntamente, fueron utilizadas para sortear las restricciones económicas impuestas por la comunidad internacional.

Como parte de las acciones anunciadas, Estados Unidos bloqueó alrededor de $500 millones de dólares en activos digitales que, de acuerdo con las investigaciones, estarían vinculados al régimen iraní.

La decisión se produce apenas unos días después de que el Departamento de Estado ofreciera una recompensa de hasta $15 millones de dólares por información que permita desmantelar los mecanismos de financiamiento de la Guardia Revolucionaria iraní.

Además, Washington anunció recientemente nuevas sanciones contra una red de empresas y personas relacionadas con la comercialización de petróleo militar iraní, una de las principales fuentes de ingresos del país.

Desde abril, cuando Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego, el Departamento del Tesoro ha intensificado las sanciones contra decenas de entidades financieras iraníes, enfocándose especialmente en aquellas relacionadas con el programa de misiles de la República Islámica.

En este contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dejó claro que la política de presión económica continuará vigente.


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