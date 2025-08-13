Sanciona EUA a red del CJNG por fraudes turísticos y huachicol

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este miércoles nuevas sanciones contra cuatro individuos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y 13 empresas relacionadas con fraudes de tiempo compartido y robo de combustible.

Entre los sancionados destacan tres presuntos miembros de alto rango del CJNG: Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, señalados como parte de un grupo armado en Puerto Vallarta que, bajo órdenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, orquestaba asesinatos de rivales y políticos.

También fue incluido Michael Ibarra Díaz Jr., empresario del sector turístico acusado de encabezar una compleja red de fraudes en destinos como Puerto Vallarta y el norte de Nayarit, principalmente contra turistas estadounidenses.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned Mexican individuals and companies linked to timeshare fraud by the terrorist Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG).



CJNG is a brutally violent cartel that is flooding our country with fentanyl and is increasingly… — Treasury Department (@USTreasury) August 13, 2025

Estafas y huachicol

De acuerdo con la OFAC, desde 2012 el CJNG se apoderó de operaciones fraudulentas de tiempo compartido en la región, dirigidas especialmente a adultos mayores de Estados Unidos, quienes llegaron a perder sus ahorros de toda la vida.

La red de Ibarra no solo se dedicaba a fraudes inmobiliarios, sino también al tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol.

Las 13 empresas sancionadas

Las compañías señaladas abarcan diversos giros, desde bienes raíces hasta servicios automotrices y turismo.

Entre ellas figuran Akali Realtors, Centro Mediador de la Costa, Sunmex Travel y Fishing Are Us, así como una firma de contabilidad y varias inmobiliarias.

Por su parte, las autoridades estadounidenses afirmaron que todas están controladas directa o indirectamente por Ibarra y operaban para beneficiar al CJNG.

Cabe señalar que las sanciones fueron aplicadas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que bloquean sus bienes y restringen transacciones con ciudadanos estadounidenses.

Comentarios