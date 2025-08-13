Cerrar X
Sanciona EUA a red del CJNG por fraudes turísticos y huachicol

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro miembros del CJNG y 13 empresas ligadas a fraudes de tiempo compartido y robo de combustible

  • Agosto
    2025

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este miércoles nuevas sanciones contra cuatro individuos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y 13 empresas relacionadas con fraudes de tiempo compartido y robo de combustible.

Entre los sancionados destacan tres presuntos miembros de alto rango del CJNG: Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, señalados como parte de un grupo armado en Puerto Vallarta que, bajo órdenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, orquestaba asesinatos de rivales y políticos.

También fue incluido Michael Ibarra Díaz Jr., empresario del sector turístico acusado de encabezar una compleja red de fraudes en destinos como Puerto Vallarta y el norte de Nayarit, principalmente contra turistas estadounidenses.

Estafas y huachicol

De acuerdo con la OFAC, desde 2012 el CJNG se apoderó de operaciones fraudulentas de tiempo compartido en la región, dirigidas especialmente a adultos mayores de Estados Unidos, quienes llegaron a perder sus ahorros de toda la vida.

La red de Ibarra no solo se dedicaba a fraudes inmobiliarios, sino también al tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol.

Las 13 empresas sancionadas

Las compañías señaladas abarcan diversos giros, desde bienes raíces hasta servicios automotrices y turismo.

Entre ellas figuran Akali Realtors, Centro Mediador de la Costa, Sunmex Travel y Fishing Are Us, así como una firma de contabilidad y varias inmobiliarias.

Por su parte, las autoridades estadounidenses afirmaron que todas están controladas directa o indirectamente por Ibarra y operaban para beneficiar al CJNG.

Cabe señalar que las sanciones fueron aplicadas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que bloquean sus bienes y restringen transacciones con ciudadanos estadounidenses.

 


