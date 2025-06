Sanciona EUA a 'El Mencho' y a presunto asesino de Valeria

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a cinco líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo a Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", y a Ricardo Ruiz Velasco, alias "El Doble R".

Las sanciones se deben a su rol en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y actos violentos, como el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, del cual Ruiz Velasco es el principal sospechoso.

Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned five Mexico-based leaders of Cartel de Jalisco Nueva Generacion.



CJNG is a brutally violent cartel responsible for a significant share of fentanyl and other illicit drugs entering the…