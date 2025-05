Sanciona EUA a miembros del CJNG por narcotráfico y huachicoleo

Tres integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron sancionados este jueves por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusados de participar activamente en operaciones de tráfico de fentanilo y robo de combustible, una práctica delictiva conocida como huachicol.

Se trata de los hermanos César, Álvaro y Remigio Morfín Morfín, quienes forman parte de una red criminal que opera en múltiples estados del país.

La acción fue encabezada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que también designó a dos empresas mexicanas que operan en Tamaulipas y están ligadas a esta red criminal.

Las compañías señaladas son Servicios Logísticos Ambientales S.A. de C.V. y Grupo Jala Logística S.A. de C.V., ambas dedicadas al transporte de materiales peligrosos, entre ellos, petróleo crudo robado.

Estas firmas habrían facilitado el traslado ilegal de hidrocarburos desde México hacia el sur de Estados Unidos, donde se vendían a empresas cómplices dentro del sector energético. Las ganancias eran posteriormente enviadas de vuelta a México para financiar al CJNG.

