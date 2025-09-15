Schwarzenegger pide rechazar reforma de distritos en California

Arnold Schwarzenegger ingresó este lunes a la disputa nacional por el control de la Cámara de Representantes federal, haciendo un llamado a los votantes a rechazar una propuesta de votación en California para reorganizar distritos la cual, según él, socavaría los principios democráticos y permitiría a los políticos "quitarle el poder al pueblo".

"Es una locura", dijo el exgobernador republicano y estrella de películas de acción sobre la Propuesta 50, una iniciativa respaldada por demócratas para ser votada en noviembre con el objetivo de agregar cinco escaños demócratas de California en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para contrarrestar las medidas que implementó el presidente Donald Trump en Texas para sumar cinco distritos republicanos de cara a las elecciones de mitad de período de 2026.

"No le encuentro sentido que, porque tenemos que luchar contra Trump, nos convirtamos en Trump", expresó Schwarzenegger. "Dos errores no hacen un acierto".

La propuesta, promovida por el gobernador Gavin Newsom, dejaría temporalmente de lado los distritos establecidos por una comisión estatal independiente y los reemplazaría con cambios drásticos en los distritos elaborados por los demócratas con el objetivo de beneficiar a los candidatos del partido.

De aprobarse, es posible que los nuevos mapas políticos puedan reducir cinco escaños del estado en la Cámara de Representantes que están en manos de republicanos, al tiempo que impulsarían a los titulares demócratas en otros distritos clave durante los comicios legislativos de 2026. Eso podría aumentar el margen demócrata a 48 de los 52 escaños para California en el Congreso, en comparación con las 43 bancas que tiene el partido actualmente.

Durante un evento en la Universidad del Sur de California, Schwarzenegger enfatizó en repetidas ocasiones que la propuesta dejaría de lado los mapas que fueron elaborados por la comisión independiente que él promovió como gobernador, y serían reemplazados con mapas partidistas elaborados a puerta cerrada y aprobados por "los políticos". Nunca criticó directamente a Newsom ni a la Legislatura de mayoría demócrata que respaldó la propuesta.

Schwarzenegger señaló el mes pasado que se opondría activamente a la propuesta de votación, publicando en la red social X una foto de sí mismo levantando pesas mientras llevaba puesta una camiseta con el lema "Terminar con la manipulación distrital" y una obscenidad parcialmente oculta dirigida a "los políticos".

"Me estoy preparando para la batalla contra la manipulación de distritos", escribió.

Pero aún no está claro qué tan involucrado estará el acaudalado exgobernador en la campaña, en la que podría financiar publicidad y usar su estatus como celebridad global para influir en los votantes. Schwarzenegger, un centrista, ha criticado a Trump desde hace tiempo, argumentando que los partidos necesitan alejarse de los extremos para poner fin al estancamiento en Washington.

Aún así, sigue siendo una formidable presencia política 15 años después de dejar el cargo.

"No creo que quieras enfrentarte a Arnold Schwarzenegger", dijo Bill Whalen, miembro de la Institución Hoover de Stanford, de tendencia conservadora.

California y Texas, los dos estados más poblados de la nación, han surgido como el escenario de una guerra partidista en la Cámara de Representantes, la cual se está extendiendo a otros estados y tribunales, en lo que podría considerarse una guerra indirecta de cara a las elecciones de 2026.

Newsom se ha referido al tema como un enfrentamiento con Trump, en momentos en que los republicanos buscan mantener su escasa mayoría en la cámara baja.

"No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo esta democracia desaparece distrito por distrito en todo el país", dijo Newsom —un posible candidato presidencial para 2028— el mes pasado durante un mitin en Los Ángeles. "Donald Trump, has despertado al oso y vamos a contraatacar".

Comentarios