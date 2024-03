Arnold Schwarzenegger protagonizará filme navideño

Arnold Schwarzenegger tendrá su primer papel protagónico en cinco años gracias a la comedia familiar navideña The Man With The Bag, informó Deadline.

El exgobernador de California (2003-2011) no lideraba un proyecto cinematográfico desde que rodó Kung Fury 2 en 2019, año en el que también apareció en la cinta Terminator: Dark Fate.

La película, que comenzará a filmarse a finales de este año, reunirá en el reparto principal al actor Alan Ritchson, conocido por su desempeño en series como Reacher o en la décima y más reciente entrega de la saga Fast and Furious.

Hasta el momento se desconoce qué papel realizará Schwarzenegger, pero se sabe que la trama comenzará cuando Papá Noel sufre un atraco y le roban su gran saco de regalos.

Tras esto, contacta con Vance, un antiguo amigo y exratero, para formar equipo junto a la propia hija de Santa y un grupo de elfos inadaptados que le ayudarán a recuperar su bolsa mágica y salvar así la Navidad.

