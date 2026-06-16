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Internacional

Schwarzenegger y Harris unen fuerzas contra políticas de Trump

Durante un debate, la excandidata por la presidencia de los Estados Unidos aseguró que este asunto no debería depender de los partidos políticos

  • 16
  • Junio
    2026

Arnold Schwarzenegger y Kamala Harris unieron fuerzas este martes contra la política medioambiental del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

En el marco de Austrian World Summit (AWS), el exgobernador republicano de California y una exvicepresidenta demócrata instaron a ciudadanos, empresas, ciudades, regiones y países a colaborar y avanzar en soluciones ante la contaminación, pese a los retrocesos sufridos por la política medioambiental actual.

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Durante un debate, la excandidata por la presidencia de los Estados Unidos aseguró que este asunto no debería depender de los partidos políticos.

"Este es un asunto que debería considerarse apartidista", mencionó Kamala Harris.

Pese a ser también del Partido Republicano, el político, actor y activista ha sido siempre muy duro con las posiciones de Trump respecto al cambio climático y el medioambiente.

"A diferencia de otros políticos que emplean su tiempo simplemente en atacar a la oposición nosotros no dejamos que eso nos impida trabajar juntos", exclamó Schwarzenegger.

Schwarzenegger critica pocas acciones de administración de Trump 

Además, criticó al actual Gobierno por que apueste por una fuente contaminante como es el carbón mientras, dijo, el futuro está en las renovables.

El exgobernador negó que estos avances dependan solo de las decisiones del Gobierno de Estados Unidos, por lo que enfatizó que se hace mucho en administraciones locales y regionales, y en otros países, así como en las empresas y la ciudadanía.

Además, pidió cambiar la estrategia de comunicación y no hablar de cambio climático, sino de contaminación, al enfatizar que es una amenaza para la gente, independientemente de su posición política.

Por su parte, Harris pidió que en el debate sobre la crisis ambiental se apele a los ciudadanos como consumidores y que se lance el mensaje de que usar energía renovable no es solo lo correcto, sino que es también más barato.


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