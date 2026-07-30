Esto sucede dos semanas después de que el presidente Donald Trump, rechazara que se suspendieran las detenciones vehiculares efectuadas por el ICE

Inicio / Internacional / EUA busca facultar a jueces para multar con US$3,500 a migrantes

La Administración Trump propuso este jueves que los jueces de inmigración impongan multas que asciendan hasta los $3,500 dólares a los inmigrantes, abogadas o testigos que incumplan con las órdenes judiciales.

Dicha propuesta permitiría a los jueces, por primera vez, imponer multas de entre $1,000 y $3,500 dólares si un abogado u otra persona persiste en desobedecer las órdenes del tribunal.

El director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), "totalmente sesgada", es un nuevo intento de atacar a los abogados de inmigración, “en consonancia con las tácticas de intimidación del presidente” estadounidense.

Esto sucede en el marco de que los tribunales de inmigración en Estados Unidos han enfrentado críticas, ya que están bajo la rama del Ejecutivo y no del sistema judicial, lo que permitiría al Departamento de Justicia hacer cambios a su discreción.

Más de 100,000 extranjeros reciben cartas del DHS, según NYT

Más de 100,000 extranjeros han recibido cartas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informándoles que adeudan $998 dólares por cada día que han permanecido en Estados Unidos, según menciona The New York Times.

Esto sucede dos semanas después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rechazara que se suspendieran las detenciones vehiculares efectuadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Trump rechaza suspensión de detenciones vehiculares del ICE

Ante la suspensión del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de detener automovilistas durante sus operativos, el presidente Donald Trump rechazó la medida al mencionar que deberían continuar con estas acciones tras los recientes tiroteos registrados en Estados Unidos.

A través de redes sociales, el mandatario republicano afirmó que los agentes del ICE están “haciendo un GRAN trabajo, uno que tiene que hacerse”.