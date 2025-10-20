Cerrar X
'Si Hamás viola acuerdo de paz, serán erradicados': Trump

Tras recientes enfrentamientos, Donald Trump insiste en que la tregua 'sigue vigente' y que Hamás debe cumplir las condiciones del acuerdo

El presidente Donald Trump urgió a Hamás a cesar la violencia y acatar los términos del plan de paz que impulsa en Gaza, advirtiendo que, de no cumplir, podrían ser “erradicados”.

“Tenemos paz en Oriente Medio por primera vez en la historia; llegamos a un acuerdo con Hamás por el que serán muy buenos, se portarán bien y serán amables, y si no, vamos a ir y los vamos a erradicar”, declaró Trump durante un encuentro con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en la Casa Blanca.

El mandatario aclaró que no se desplegarían soldados estadounidenses en la Franja de Gaza, ya que otros países aliados podrían encargarse de la situación.

“Israel intervendría en dos minutos podría pedir a otros países que se encarguen de ello, pero por ahora vamos a darle una oportunidad a Hamás y esperamos que haya menos violencia”.

Los enfrentamientos recientes en Gaza se intensificaron tras los bombardeos de Israel en respuesta a lo que consideró una violación del alto el fuego por parte de Hamás.

Dichos ataques ocurrieron en la zona de Rafah, al sur de Gaza, y dejaron dos militares israelíes muertos.

Israel afirmó que ha “reanudado la aplicación del alto al fuego”, mientras que Trump insistió en que la tregua “sigue vigente”.

Hamás, por su parte, se ha movilizado en Gaza para retomar el control tras el cese de hostilidades, lo que ha derivado en enfrentamientos con otras milicias locales.

Varios reportes locales muestran ejecuciones sumarias de personas acusadas de colaborar con Israel, generando temor y tensión en la población civil.

Trump destacó que su plan de paz cuenta con el respaldo de naciones árabes y europeas. Además, señaló que Hamás ha perdido apoyo de Irán y otros aliados, por lo que deben cumplir las condiciones del acuerdo:

“Tienen que portarse bien, y si no lo hacen, serán erradicados”, subrayó.

Cabe señalar que Trump ya había advertido la semana pasada que tomaría medidas severas contra los miembros de Hamás en caso de continuar la violencia en Gaza.

 


