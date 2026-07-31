Trump compara a Estados Unidos con Ceuta rumbo a 2028

Donald Trump aseguró que Estados Unidos enfrentará una situación similar a la de Ceuta si el Partido Demócrata gana las elecciones presidenciales de 2028

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el país podría enfrentar un escenario similar al que, a su juicio, vive la ciudad española de Ceuta si el Partido Demócrata obtiene la victoria en las elecciones presidenciales de 2028.

Durante una entrevista concedida a la cadena Fox News, el mandatario republicano describió como "terrible" la situación en esa ciudad y utilizó ese caso para advertir sobre lo que considera podría ocurrir en territorio estadounidense en los próximos años.

Mensaje dirigido al electorado

Trump pidió a la población recordar la imagen de Ceuta como una referencia de lo que, según él, sucedería en Estados Unidos si "gana el bando equivocado" en los comicios presidenciales previstos para 2028.

"Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", declaró el presidente durante su participación en Fox News.

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