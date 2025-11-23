Cerrar X
Internacional

Siete aerolíneas suspenden vuelos a Venezuela por alerta militar

Siete aerolíneas internacionales cancelaron vuelos por cinco días tras una advertencia de EUA sobre actividad militar inusual en el Caribe

  • 23
  • Noviembre
    2025

La tensión en el Caribe se elevó al máximo.

Este domingo siete aerolíneas internacionales suspendieron por cinco días sus vuelos hacia Venezuela después de que Estados Unidos hiciera una advertencia sobre un incremento inusual de actividad militar en la región.

La presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza, confirmó la medida después de que se emitiera una alerta dirigida a toda la aviación civil.

Según la notificación, existe “una situación potencialmente peligrosa en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía”, zona que controla el espacio aéreo venezolano e incluso abarca parte del Caribe sur y oriental.

En el comunicado se recomienda a los operadores extremar precauciones debido al deterioro de la seguridad y al movimiento militar registrado en Venezuela y áreas cercanas.

Estas son las aerolíneas que han detenido sus operaciones

  • Iberia de España
  • TAP de Portugal
  • Gol de Brasil
  • Avianca de Colombia
  • Latam de Chile
  • Caribbean Airlines de Trinidad y Tobago-Jamaica
  • Turkish Airlines de Turquía

La cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas ocurre mientras Washington prepara un nuevo golpe diplomático de este lunes, con el cual Estados Unidos planea designar como organización terrorista a un cartel narcotraficante que asegura está liderado por Nicolás Maduro.

Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense movilizó al portaviones más grande del mundo hacia el Caribe, acompañado por una flotilla de buques de guerra y aviones caza en operaciones antidrogas.

Hasta ahora, 83 personas han muerto en una veintena de bombardeos contra narcolanchas.


Comentarios

Etiquetas:
