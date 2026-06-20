La Agencia Nacional de Noticias libanesa reportó que la ofensiva alcanzó Nabatiyeh y aldeas cercanas, con al menos siete personas atrapadas bajo los escombros

Inicio / Internacional / Siguen los combates letales en Líbano; la paz EUA-Irán tiembla

Ataques israelíes en el sur de Líbano resultaron en la muerte de al menos 16 personas el sábado, incluidos dos menores, poco después de que se anunciara un alto el fuego. La continuación de los combates pone en riesgo un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para finalizar la guerra en Oriente Medio.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa reportó que la ofensiva alcanzó Nabatiyeh y aldeas cercanas, con al menos siete personas atrapadas bajo los escombros.

Mediadores intentaban detener los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah, tras un intercambio que dejó al menos 47 muertos en Líbano y cuatro soldados israelíes el viernes.

Un funcionario militar israelí indicó que Hezbollah disparó más de 50 proyectiles contra las fuerzas israelíes, lo que llevó al ejército a atacar al grupo. El ejército israelí afirmó haber atacado decenas de objetivos de Hezbollah, incluyendo posiciones de lanzamiento de cohetes.

El embajador de Israel en Washington, Yechiel Leiter, expresó que Israel está comprometido con un alto el fuego inmediato si Hezbollah respeta el acuerdo. Hezbollah, por su parte, afirmó estar comprometido con el alto el fuego, pero acusó a Israel de violarlo.

El conflicto se intensificó tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero, lo que llevó a Hezbollah a disparar cohetes y drones contra comunidades en el norte de Israel.

El acuerdo provisional entre Washington y Teherán, firmado recientemente, permitió la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, y busca relanzar conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Ni Israel ni Hezbollah han firmado el acuerdo, que exige el cese de operaciones militares en Líbano y el respeto a su soberanía. Con los combates en curso, el pacto está amenazado y las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza se han retrasado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido mantener las tropas en el sur de Líbano hasta que se elimine cualquier amenaza. Hezbollah se niega a cesar sus ataques a menos que Israel se comprometa a retirarse de Líbano, una condición que Irán considera esencial.

Se espera que la próxima semana se realice una nueva ronda de conversaciones entre el gobierno libanés e Israel en Washington.

En Barish, un operativo resultó en la muerte de cuatro miembros de una familia. En Arab Salim, se recuperó un cuerpo de una casa destruida, y en Doueir y Kfar Rumman, ataques con drones causaron más muertes. Nueve personas fallecieron en Qannarit, Sohmor y Shehour.

Residentes de Tiro expresaron su alivio por no haber sido atacados recientemente, pero el ruido de los aviones israelíes les recuerda que la guerra continúa. Muchos dudan que un alto el fuego, si se acuerda, se mantenga.

Las autoridades iraníes cancelaron su viaje a Suiza, insistiendo en que los combates deben cesar antes de dialogar. El vicepresidente de EUA también pospuso su viaje.

Las conversaciones en Suiza se centrarán en el programa nuclear de Irán, que Teherán sostiene que es pacífico, aunque posee uranio altamente enriquecido.