Un sismo de magnitud 6 sacude a varios países del Caribe

Un sismo de magnitud 6.0 se registró este sábado por la mañana a unos 70 kilómetros al este-sureste de Codrington, en Antigua y Barbuda, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento ocurrió a una profundidad aproximada de 30 kilómetros y fue ampliamente percibido en distintas regiones del Caribe.

Sin amenaza de tsunami ni daños inmediatos

El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico indicó que no existe peligro de tsunami para Puerto Rico ni para las Islas Vírgenes, mientras reportes iniciales de autoridades sísmicas regionales señalaron que, hasta el momento, no se registran daños significativos ni víctimas.

El temblor fue percibido en una amplia franja del Caribe, incluyendo Puerto Rico, Islas Vírgenes, Dominica, Guadalupe, Martinica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Anguilla, Venezuela y otros territorios de la región, generando preocupación entre residentes aunque sin consecuencias graves reportadas hasta ahora.

El Caribe, particularmente el arco de las Antillas Menores, se encuentra en una zona de intensa actividad tectónica por la interacción entre las placas del Caribe y América del Norte, lo que convierte a estos eventos en fenómenos relativamente frecuentes.

Aunque el evento fue catalogado como moderado y con baja probabilidad de impacto severo, organismos de monitoreo mantienen vigilancia por posibles réplicas en las próximas horas, una práctica habitual tras sismos de esta magnitud.

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