Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
oazbjimapnhfbcjyuehjbphm4a_dbfc3e_5cc9ec8372
Internacional

Un sismo de magnitud 6 sacude a varios países del Caribe

El terremoto ocurrió este sábado cerca de Codrington, en Antigua y Barbuda, y fue percibido en múltiples islas del Caribe

  • 16
  • Mayo
    2026

Un sismo de magnitud 6.0 se registró este sábado por la mañana a unos 70 kilómetros al este-sureste de Codrington, en Antigua y Barbuda, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento ocurrió a una profundidad aproximada de 30 kilómetros y fue ampliamente percibido en distintas regiones del Caribe.

Sin amenaza de tsunami ni daños inmediatos

El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico indicó que no existe peligro de tsunami para Puerto Rico ni para las Islas Vírgenes, mientras reportes iniciales de autoridades sísmicas regionales señalaron que, hasta el momento, no se registran daños significativos ni víctimas.

El temblor fue percibido en una amplia franja del Caribe, incluyendo Puerto Rico, Islas Vírgenes, Dominica, Guadalupe, Martinica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Anguilla, Venezuela y otros territorios de la región, generando preocupación entre residentes aunque sin consecuencias graves reportadas hasta ahora.

El Caribe, particularmente el arco de las Antillas Menores, se encuentra en una zona de intensa actividad tectónica por la interacción entre las placas del Caribe y América del Norte, lo que convierte a estos eventos en fenómenos relativamente frecuentes.

Aunque el evento fue catalogado como moderado y con baja probabilidad de impacto severo, organismos de monitoreo mantienen vigilancia por posibles réplicas en las próximas horas, una práctica habitual tras sismos de esta magnitud.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_reconoce_mujeres_y_su_valor_como_cuidadoras_4527814aba
Sheinbaum reconoce a mujeres y pide valorar papel de cuidadoras
el_horizonte_info7_mx_72_e61fc30dfb
Mueren tres excursionistas tras erupción de volcán en Indonesia
simulacro_2025_6d2ad4d8b5
Simulacro Nacional deja respuesta positiva en Matamoros
publicidad

Últimas Noticias

ayd_suma_320_kilometros_de_tuberia_drenaje_mantenimiento_917c1da6b2
AyD alcanza 50% de avance en mantenimiento de drenaje para 2026
michael_supera_el_diablo_viste_a_la_moda_76f4aca32e
'Michael' supera a 'El Diablo Viste a la Moda 2' en taquillas
sheinbaum_inaugura_hospital_agustin_o_haran_5766480f7b
Sheinbaum resalta inversión hospitalaria de $181 mil millones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_14_at_8_42_39_PM_d5dd10af67
Prenderán Fan Fest: Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons
Whats_App_Image_2026_05_14_at_2_15_16_PM_eb250968e1
Claves para proteger tu inversión en una preventa inmobiliaria
fenomeno_el_nino_2026_b65bce76f8
Alertan que fenómeno 'El Niño' podría ser 'muy fuerte' este 2026
publicidad
×