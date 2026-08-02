Un agente estatal y un ciudadano armado respondieron con disparos, lo que obligó a Williams a retirarse del área del establecimiento

Inicio / Internacional / Sospechoso de tiroteo en Idaho murió por herida autoinfligida

El hombre señalado como responsable del tiroteo ocurrido en un restaurante In-N-Out Burger de Twin Falls, Idaho, murió por una herida de bala autoinfligida, confirmaron las autoridades después de revisar los primeros indicios recabados en el lugar.

El sospechoso fue identificado como Chad Williams, de 24 años, quien presuntamente actuó solo durante el ataque registrado la tarde del sábado 1 de agosto en una concurrida plaza comercial del sur del estado.

El saldo total fue de tres personas fallecidas, incluido el agresor, y siete lesionadas. Dos de los heridos ya fueron dados de alta, tres permanecen estables y otros dos se encuentran en condición crítica.

Agente fuera de servicio y ciudadano respondieron al ataque

La balacera fue reportada alrededor de las 14:29 horas, cuando cientos de personas se encontraban en los alrededores del restaurante, ubicado dentro del complejo comercial Canyon Park West.

Durante el ataque, un agente estatal que estaba fuera de servicio y un ciudadano armado respondieron con disparos, lo que obligó a Williams a retirarse del área del establecimiento.

El jefe de la Policía de Twin Falls, Matthew Hicks, consideró que la intervención de ambos ayudó a evitar que aumentara el número de víctimas.

“Creemos que sus acciones ayudaron a alejar al sospechoso del lugar, evitando que hubiera más víctimas”, manifestó.

Los oficiales que atendieron la emergencia encontraron posteriormente el cuerpo del presunto atacante en un punto cercano al restaurante. Las investigaciones establecieron que su fallecimiento fue provocado por una lesión que él mismo se ocasionó.

Empleado del restaurante figura entre las víctimas

Entre las personas que perdieron la vida se encuentra un trabajador de In-N-Out, cuya identidad todavía no ha sido revelada debido a que las autoridades continúan notificando a los familiares.

La propietaria de la cadena, Lynsi Snyder, lamentó el fallecimiento del empleado y manifestó su solidaridad con todas las familias afectadas por el ataque.

El establecimiento había abierto el pasado 24 de julio, apenas una semana antes de la balacera, como parte de la expansión de la compañía hacia Idaho.

Testigos describieron escenas de confusión mientras clientes y trabajadores intentaban escapar del inmueble. Los investigadores continúan entrevistando a las personas que presenciaron los hechos y revisando videos grabados en el estacionamiento y los negocios cercanos.

Investigan el móvil y descartan más sospechosos

Hasta el momento se desconoce qué motivó a Williams a realizar el ataque. Su familia coopera con las autoridades, mientras los detectives analizan sus antecedentes, comunicaciones y actividades previas a la balacera.

La Policía sostiene que el joven actuó sin cómplices y aseguró que ya no existe una amenaza activa para la comunidad. También pidió no compartir publicaciones que identifican a otro hombre como responsable, debido a que esa persona no tuvo participación en el incidente.

El FBI se incorporó a las investigaciones y solicitó a la ciudadanía enviar fotografías o videos que puedan ayudar a reconstruir el recorrido del atacante y esclarecer las circunstancias del tiroteo.