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Internacional

Sospechoso de tiroteo en Monumento a Washington disparó primero

De acuerdo con el Servicio Secreto de Estados Unidos, el hombre abrió fuego contra agentes después de que lo comenzaran a seguir

  • 04
  • Mayo
    2026

De acuerdo con el Servicio Secreto de Estados Unidos, el hombre que fue visto portando un arma en las cercanías de la Casa Blanca fue abatido después de que este abriera fuego en contra de las autoridades cerca del Monumento a Washington.

El hombre fue visto por agentes de civil cerca de las 15:30 horas (tiempo local) en el área cercana al complejo de la Casa Blanca y observaron la marca del arma en él, indicó el subdirector del Servicio Secreto, Matt Quinn.

Tras su avistamiento, los agentes lo siguieron brevemente y se pusieron en contacto con elementos uniformados.

El hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, intentó huir cuando los agentes del Servicio Secreto se acercaron a él, por lo que este habría disparado contra los uniformados, quienes respondieron a la agresión.

Después de ser abatido, el presunto agresor fue trasladado a un hospital local.

Quinn señaló que no tenía información sobre la condición del sospechoso.

El personal de emergencia también trasladó a un menor que recibió un disparo, pero no resultó herido de gravedad, añadió Quinn, quien no pudo asegurar que el transeúnte, que también fue llevado a un hospital, hubiera sido alcanzado por los disparos del arma del sospechoso.

El subdirector del Servicio Secreto añadió que la policía de Washington D. C. investigará el tiroteo, en el que participaron agentes federales.

El Servicio Secreto pidió a la gente que se mantuviera alejada de la zona en lo que los equipos de emergencia respondían al tiroteo a poca distancia de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump realizaba un evento de pequeñas empresas.

Tras el incidente, la Casa Blanca fue cerrada brevemente mientras las autoridades investigaban el incidente y el Servicio Secreto condujo a los periodistas hacia la sala de prensa, y Trump continuó con su evento sin interrupción.

Este incidente atrajo una gran presencia policial a la escena y se da poco más de una semana después de que un hombre armado intentó irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.


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