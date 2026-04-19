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Internacional

Tiroteo deja nueve menores sin vida en Louisiana, EUA

Al menos 10 personas recibieron disparos durante el incidente, por lo que las autoridades informaron que el sospechoso logró darse a la fuga

  • 19
  • Abril
    2026

Alrededor de ocho niños y un adolescente de 14 años perdieron la vida a causa de un tiroteo registrado durante la madrugada de este domingo, en Louisiana, Estados Unidos.

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Al menos 10 personas recibieron disparos durante el incidente, por lo que las autoridades informaron que el sospechoso logró darse a la fuga.

Según el portavoz policial, Christopher Bordelon, aparentemente este crimen fue perpetrado por una sola persona.

"Creemos que él es el único individuo que efectuó disparos".

Describen como extensa la escena del crimen por alcance de tiroteo

La escena del crimen es "extensa" y abarca unos tres hogares en el vecindario de Cedar Grove de Shreveport, especificó Bordelon.

"Al hacerlo, hemos determinado que se trató de una llamada de carácter doméstico", dijo Bordelon.

Añadió que la escena del crimen abarcaba dos viviendas contiguas y una tercera casa cercana.

"Sabemos que algunos de los niños que estaban dentro eran sus descendientes", detalló el oficial.

El portavoz policial no ofreció detalles sobre las identidades de las víctimas ni del sospechoso, aunque señaló que varios de los menores "eran sus descendientes".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, informó que su equipo está "en contacto" con las fuerzas del orden locales y ofreció sus condolencias a los familiares de las víctimas.


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