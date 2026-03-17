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Internacional

Suben a 912 muertos y 2,221 heridos por ofensiva contra el Líbano

Según los últimos datos difundidos por autoridades, 2,221 personas resultaron heridas en diferentes partes del Líbano desde el estallido del conflicto

  • 17
  • Marzo
    2026

La cifra de muertos desde el inicio de la ofensiva aérea israelí contra el Líbano ascendió a 912.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia, entre las víctimas se encuentran 111 niños. Entre las nuevas víctimas mortales, se registraron tres soldados libaneses quienes fallecieron a causa de los bombardeos en la provincia meridional de Nabatieh.

Según los últimos datos difundidos por la oficina, 2,221 personas resultaron heridas en diferentes partes del Líbano desde el estallido del conflicto el pasado 2 de marzo, de los cuales, al menos 334 son menores.

Israel mantiene una ofensiva aérea concentrada principalmente en el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, a la que el lunes se sumó también el anuncio de una operación terrestre en el sur del país, entre temores a una potencial invasión a largo plazo.

Por su parte, el grupo palestino Hezbolá continúa lanzando diariamente ataques de alcance limitado contra el norte de Israel, coincidiendo con la guerra de Irán, el principal aliado y mecenas del movimiento.

Israel anuncia oleada de ataques aéreos contra Irán y Hezbolá

La madrugada de este martes, Israel anunció que se llevará a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en contra de "infraestructuras en Irán y otras controladas por Hezbolá en Líbano".

De acuerdo a un mensaje publicado en sus redes sociales, el Ejército de Israel informó que estos nuevos ataques se realizarán después de que se detectara el lanzamiento de misiles desde Irán hacia el país.

Previo a este anuncio, Israel indicó que había detectado un número indeterminado de misiles lanzados por Irán contra su territorio.

Aquí te presentamos la nota completa: Israel anuncia oleada de ataques aéreos contra Irán y Hezbolá

 


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