Muertos en accidente de avión militar en Colombia suben a 34

El número de víctimas mortales por el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) aumentó a 34 fallecidos, mientras continúan las labores de rescate y atención a heridos tras el siniestro ocurrido en el sur del país.

De acuerdo con autoridades locales, también se reportan 70 personas heridas y 21 desaparecidas, lo que mantiene la incertidumbre sobre el número final de víctimas.

Heridos fueron trasladados a distintos hospitales

El gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, informó que 48 de los lesionados fueron trasladados al Hospital Militar en Bogotá.

“El reporte que tenemos actualmente es de 34 personas que fallecieron y 70 heridos”, señaló el funcionario a medios locales.

Otros 12 heridos fueron llevados al Hospital María Inmaculada, en Florencia, Caquetá, mientras que 10 permanecen en un dispensario de la Fuerza Aérea en Puerto Leguízamo, lugar donde ocurrió el accidente.

Avión transportaba a 125 personas

Según información de la Fuerza Aérea Colombiana, en la aeronave viajaban 125 personas, entre militares del Ejército, tripulación de la FAC y elementos de la Policía.

El avión se desplomó poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, ubicado cerca de la frontera con Ecuador y Perú.

Inicialmente, las autoridades habían reportado ocho fallecidos y 83 heridos; sin embargo, el número de víctimas mortales aumentó con el paso de las horas debido a la gravedad de las lesiones.

Continúa la búsqueda de desaparecidos

Las cifras actuales indican que aún hay 21 personas sin localizar, por lo que equipos de rescate, con apoyo de habitantes de la zona, continúan las labores de búsqueda en el área del siniestro.

El gobernador Molina explicó que la suma de fallecidos y heridos asciende a 104 personas, lo que deja un número pendiente por esclarecer.

Por su parte, el Ejército de Colombia ha evitado confirmar nuevas cifras y pidió a los medios de comunicación no difundir información no verificada, debido a la confusión generada tras el accidente.

Atención médica y traslado de víctimas

Durante la tarde de este lunes, ambulancias y aeronaves trasladaron a los heridos hacia centros médicos en Bogotá, donde continúan recibiendo atención especializada.

Las autoridades mantienen activo el operativo de emergencia mientras se investigan las causas del accidente y se actualiza el estado de las personas involucradas.

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