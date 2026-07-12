Suben a 4,490 los fallecidos por sismos en Venezuela

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrieron con 39 segundos de diferencia a lo largo de la cordillera de la costa norte, según el Servicio Geológico

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La cifra de víctimas en Venezuela se concretó hasta este domingo en 4,490 muertos y 16,740 heridos por los dos sismos que azotaron al país hace aproximadamente dos semanas.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, reveló en redes sociales la nueva cifra, donde mencionó que al menos 6,462 personas fueron rescatadas.

De acuerdo con el reporte, 856 edificios sufrieron daños; de ellos, 190 colapsaron totalmente. Más de 1,600 estructuras de otra índole, como puentes y carreteras, han sufrido distintos daños.

El gobierno ha estimado que los terremotos dejaron a 17,907 personas sin hogar. También mencionaron que se distribuyeron más de 18 millones de litros de agua potable.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrieron con 39 segundos de diferencia a lo largo de la cordillera de la costa norte de Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Fueron de los más fuertes que se hayan percibido en el país sudamericano en más de un siglo.