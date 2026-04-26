Suben a 20 los fallecidos por atentado explosivo en Colombia

El número de víctimas por el atentado con un artefacto explosivo registrado durante el fin de semana en Colombia, ascendió este domingo a 20.

Autoridades mencionaron que se registran 15 mujeres y cinco hombres fallecidos en Cauca, todos mayores de edad.

A través de redes sociales, el gobernador Octavio Guzmán condenó el ataque y reiteró que responderán con "mayor presencia institucional y trabajo integral".

Lo ocurrido ayer 25 de abril, constituye el ataque más brutal y despiadado contra la población civil en décadas en el departamento del Cauca. Pero frente al terrorismo, respondemos con mayor presencia institucional y trabajo integral.



Nos encontramos en Consejo de Gobierno… pic.twitter.com/ExqtAghOYw — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) April 26, 2026

Detalló que tres de las 36 personas que permanecen hospitalizadas se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos, mientras que cinco niños están fuera de peligro.

Además, aseguró que se encuentran en coordinación con las personerías municipales de Piendamó y Cajibío, adelantamos la caracterización de las víctimas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal informó en un comunicado que desde las primeras horas inició el trabajo forense para la identificación de los cuerpos que luego serán entregados a sus familiares.

En esa tarea participan seis equipos de especialistas, entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos y otros, agregó.

La potente explosión dejó un cráter de 200 metros cúbicos en la carretera y más de una decena de vehículos reducidos a hierros retorcidos.

El presidente Gustavo Petro calificó a los autores de “terroristas, fascistas y narcotraficantes”, al mando de alias “Marlon” quien comanda a las disidencias en esa zona del país andino y hombre cercano a alias “Iván Mordisco”, uno de los más buscados de Colombia.

La jornada violenta arreció desde el viernes cuando dos vehículos acondicionados con explosivos detonaron cerca de dos unidades militares.

México expresa solidaridad con familiares de víctimas de atentado

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un mensaje para los familiares de las víctimas que perdieron la vida durante el fin de semana sobre la carretera Panamericana, en Colombia.

En redes sociales, la dependencia expresó su solidaridad con aquellos que perdieron a sus seres queridos en este hecho de violencia, al asegurar que la violencia "nunca será la vía para dirimir cualquier diferencia".

"La SRE expresa su solidaridad con las familias de víctimas y el pueblo de Colombia por los hechos registrados el sábado en la carretera Panamericana, en Cajibío. México reitera que la violencia nunca será la vía para dirimir cualquier tipo de diferencia entre la población."

La @SRE_mx expresa su solidaridad con las familias de víctimas y el pueblo de Colombia por los hechos registrados el sábado en la carretera Panamericana, en Cajibío.



México reitera que la violencia nunca será la vía para dirimir cualquier tipo de diferencia entre la población. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 26, 2026

Atentado en Vía Panamericana deja siete muertos en Colombia

Al menos siete personas murieron y 17 más resultaron heridas tras un atentado con explosivos en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia.

El ataque ocurrió en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde fue detonado un artefacto explosivo que impactó directamente a vehículos que transitaban por la zona.

Aquí te presentamos la nota completa: Atentado en Vía Panamericana deja siete muertos en Colombia

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